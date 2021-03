Stasera in tv – Game of Games, il Gioco Loco: ospiti e concorrenti di oggi

Il nuovo game show di Rai 2 debutterà in prima serata questa sera e questa sarà la prima delle sei puntate che andranno in onda sul secondo canale. Al timone Simona Ventura e in palio un montepremi da capogiro che metterà in competizione concorrenti suddivisi fra Vip e Nip. Molte le sfide da superare per giungere al montepremi finale. La prime di queste ha l’iconico nome: il tempo delle mele. Nello specifico ogni concorrente Nip sceglierà due ospiti d’eccezione, i quali verranno legati e dovranno raccogliere a terra delle mele con il solo ausilio della bocca… e con indosso delle pantofole!

I giochi saranno tutti a eliminazione portando ad accedere alla semifinale solamente i quattro vincitori rimasti. Nell’ultimo game l’aspirante vincitore assoluto si scontrerà direttamente con il tempo, ossia dovrà rispondere a un determinato numero di domande per potersi accaparrare l’ambito premio. Divertente è il fatto che gli ospiti si prestino totalmente al gioco, rendendo le sfide ancor più entusiasmanti per il pubblico a casa.

Game of Games, gli ospiti:

Raffaella Fico,

Max Giusti,

Elettra Lamborghini,

Ignazio Moser,

Massimiliano Rosolino,

Nicola Ventola.

