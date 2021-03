Stasera in tv, Accordi & Disaccordi: ospiti e anticipazioni del 31 marzo

Torna questa sera l’appuntamento con il talk show di approfondimento politico Accordi & Disaccordi: anticipazioni e ospiti.

Tra gli appuntamenti più interessanti della serata televisiva del 31 marzo, c’è quello con il talk show di approfondimento politico Accordi & Disaccordi in onda sul canale Nove a partire dalle 21.20. La scorsa settimana sono stati ospiti del programma il ministro della Salute Roberto Speranza ed il filosofo Massimo Cacciari. Questa sera, invece, verranno intervistati il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri e il giornalista e scrittore Giampiero Mughini.

Al centro della puntata, come sempre, ci sarà la situazione sanitaria italiana e la gestione della stessa da parte del governo. Ci attende infatti un weekend di Pasqua in zona rossa ed al momento non è stato deciso come muterà la gestione della pandemia nel periodo post festività. Da giorni Matteo Salvini spinge affinché ci siano importanti riaperture, dall’altro il Comitato tecnico-scientifico invita alla calma e rimanda una decisione all’ultimo monitoraggio prima del decreto legge che varrà fino ai primi giorni di maggio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Accordi & Disaccordi: anticipazioni del 31 marzo

Con il viceministro alla salute si parlerà dell’andamento della curva epidemiologica, con un approfondimento probabile sul caso Sicilia e sui dati nascosti per evitare la zona rossa, della gestione della crisi sanitaria e del piano vaccini. Quest’ultimo rimane l’unica arma a disposizione per un ritorno alla normalità ed è importante capire quali sono le tempistiche per permettere agli italiani di tornare a lavorare, studiare, uscire e viaggiare senza dover più temere un contagio letale.

Con Mughini, invece, si parlerà della vita al tempo del covid, cercando di analizzare in che modo la pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani ed in che modo lascerà traccia in coloro che l’hanno vissuta. Ci sarà spazio ovviamente per l’editoriale di Marco Travaglio, nel quale il famoso giornalista analizzerà tutti gli ultimi risvolti politici in seno al parlamento. Per stemperare il clima, verrà infine lasciato spazio alla rubrica satirica ‘Spiegato Facile’, nella quale Martina Dell’Ombra (l’attrice Federica Cacciola) darà voce alla sua ironia.