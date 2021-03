Sondaggi, Conte e Letta battono Salvini e Meloni: il 25% non si esprime

Sondaggi, Letta-Conte più graditi di Meloni-Salvini per il dopo Draghi. Il leader M5s in testa per fiducia

Il sondaggio di Ipsos per il programma televisivo settimanale Di Martedì, in onda su La7, i leader politici Giuseppe Conte e Enrico Letta sono in vantaggio rispetto alla coppia della coalizione del centrodestra Meloni-Salvini: “E’ un dato che un po’ sorprende”, ha affermato Nando Pagnoncelli all’emittente teelvisiva, “perché il centrodestra è avanti negli orientamenti di voto, ma Letta e Conte rappresentano una novità per certi versi e qualcuno teme che Meloni-Salvini possano essere in forte competizione tra loro”. In termini di percentuali, la coppia Letta-Conte avrebbe il 40% dei voti mentre i due leader di destra il 35%. Per quanto riguarda invece il ruolo di leader, Giuseppe Conte conserva la prima posizione indiscussa nonostante non abbia più la visibilità legata alla figura di premier. Il 25% degli intervistati non si è espresso. Gli indecisi, poi, sono quelli che alle politiche soprattutto, fanno la differenza.

Sondaggi, Conte-Letta in vantaggio

Conte è avanti di dieci punti rispetto ai primi inseguitori, Salvini e Meloni, che risultano appaiati in seconda posizione. Subito dietro di loro c’è Enrico Letta, neo segretario del Partito democratico. Seguono in ordine, Berlusconi, Speranza e Renzi in coda. Per quanto riguarda la preferenza dei leader politici all’interno degli schieramenti, il 39% preferisce Conte a Letta mentre il 22% il contrario e il 39% non si è espresso. Nel centrodestra, invece, Meloni è in vantaggio su Salvini, 28% su 22%. In questo fronte, ben il 49% non si è espresso. Maggiore indecisione, quindi, nello schieramento di destra circa la leadership della coalizione.

Da questo sondaggio emerge una contraddizione dell’elettorato. In termini di partiti, il centrodestra è avanti agli alleati Pd, 5s e Leu. Quando, però, si fa riferimento ai leader, i numeri cambiano e addirittura, come in questo ultimo sondaggio di Ipsos, si capovolgono.

