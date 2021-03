Simona Ventura, chi è l’ex Gian Gerolamo Carraro: perché è finita tra loro

By

Gian Gerolamo Carraro è l’ex marito di Simona Ventura: ecco perché è andata male tra di loro.

Gian Gerolamo Carraro è un uomo dal sangue blu, dalle origini nobili, che ha avuto una lunga relazione con Simona Ventura e il cui padre, Nicola, è stato legato sentimentalmente a Mara Venier. Una famiglia allargata nel mondo della televisione, insomma. I due sono stati legati anni prima che la loro storia naufragasse, non prima che Gian Gerolamo conquistasse la celebrità proprio per la sua liason con la popolare conduttrice. Ma chi è Carraro? E come ha conosciuto Simona?

Simona Ventura, chi è l’ex compagno Carraro

Gian Gerolamo ha origini nobili! E’ infatti nato in una famiglia davvero particolare: sua madre è don Adonella Colonna, una principessa della dinastia Paliano. Cresciuto col sangue blu, Gian Gerolamo oggi amministra il patrimonio di famiglia che ha fatto carriera nel settore dell’imprenditoria ed è diventata piuttosto nota e stimata sul campo. Non solo, il nonno di Carraro è nientemeno che Angelo Rizzoli, fondatore dell’omonima linea editoriale.

Una vita dedicata al lavoro quella di Gerolamo, ma anche all’amore. La storia con Simona Ventura infatti lo ha catapultato di fronte alle telecamere e sotto ai riflettori, dai quali ha sempre cercato di sfuggire quando poteva per fare i suoi viaggi di lavoro all’estero. I due si sono incontrati casualmente, per amicizie in comune e si sono accorti di piacersi. Una conoscenza che è diventata amore ben presto, nel 2010. Dopo circa 8 anni di relazione, la cronaca rosa cominciava a parlare di separazione.

E nel 2018 così è stato ed è arrivata la notizia della rottura tra i due nel mese di novembre. La Ventura non ha mai fatto mistero dell’amore che ha provato per Carraro e di come la storia con lui sia stata la storia della sua vita. Ha anche svelato un possibile motivo della separazione tra i due: Gian Giacomo ha iniziato a frequentare quella che oggi è la sua compagna Laura Moretti, quando ancora era con Simona.