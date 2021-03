Simona Ventura, chi è il figlio Giacomo Bettarini: oggi ha 21 anni

Simona Ventura, o Super-Simo, oltre ad essere una conosciutissima conduttrice televisiva da molti anni, è anche una Super-mamma

La nota conduttrice Simona Ventura da questa sera sarà al timone di un nuovo programma televisivo che andrà in onda su Rai 2: Game of Games. Questo game show sarà composto da sei puntate in cui personaggi famosi dovranno superare delle sfide per vincere un premio in palio. Ma Super-Simo, così è spesso chiamata dai suo numerosissimi fan, è anche una super mamma! Infatti, la conduttrice televisiva ha tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina. I primi due avuti con l’ex marito e stella del calcio Stefano Bettarini, mentre la terza è stata adottata. Ma scopriamo qualcosa di più su uno dei due pargoli di Simona Ventura, Giacomo Bettarini.

Tutto su Giacomo Bettarini, il secondogenito di Simona Ventura

Giacomo Bettarini è il secondo figlio della nota conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini. Nato a Milano nel novembre del 2000, vive in una famiglia un po’ allargata: oltre ad avere un fratello maggiore, Giacomo ha anche una sorellina più piccola, Caterina. La ragazzina è stata adottata dalla Ventura dopo aver divorziato da Bettarini, quando aveva avuto una relazione con Girolamo Carraro. Inoltre, Super-Simo nel 2018 ha iniziato una relazione con Giovanni Terzi, che ha avuto due figli dal precedente matrimonio. Giacomo, dopo aver studiato all’Istituto Vittoria Colonna di Milano, è andato a Londra per continuare gli studi, seguendo il fratello maggiore.

Nonostante al momento non abbia un impiego, il figlio di Simona Ventura sa già molto bene cosa vuole fare da grande: lavorare nel mondo dello spettacolo, ma in maniera differente rispetto ai genitori. Per quanto riguarda la sua vita privata, essendo Giacomo molto riservato, sappiamo davvero poco anche perché ha il profilo Instagram privato. L’ultima informazione riguardo la sua vita sentimentale risale a due anni fa, nel 2019, quando durante un’intervista al Metropolitan Magazine, aveva detto di essere single.