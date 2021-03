Ristoranti aperti a pranzo ad aprile: ecco cosa sta succedendo

Tutto pronto per il mese di aprile con altre novità per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Italia: ristoranti aperti a pranzo

Nel mese di aprile non ci saranno zone gialle o bianche: questo potrebbe prevedere il nuovo DPCM che sarà comunicato nelle prossime ore dal premier Mario Draghi. Inoltre, ci potrebbero essere delle novità importanti con la possibile riapertura dei ristoranti. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 marzo, avrà luogo il Consiglio dei ministri dove verrà deciso il nuovo decreto che dovrebbe andare in vigore dal 7 al 30 aprile.

In caso di un calo dei contagi, a partire dal 20 aprile, i ristoranti potrebbero aprire nuovamente a pranzo con lo scatto improvviso in zona gialla. Questa la possibile novità prevista per il mese di aprile: saranno, invece, aperte le scuole (dall’asilo alla prima media) con i ragazzi che torneranno tra i banchi.

Ristoranti aperti a pranzo, le novità ad aprile

La novità previsa dal nuovo decreto legge potrebbe così far gioire i tanti ristoranti e imprenditori, chiusi per l’ennesima volta per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I dati dei positivi e dei morti saranno monitorati attentamente fino a 20 aprile: nelle Regioni con un calo sostanziale, i ristoranti potrebbero anche riaprire a pranzo, ma tutto sarà decifrato con cura oltre una certa soglia, indicata dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. Fino a quella data in Italia ci saranno solo zone arancioni o rosse, poi potrebbe scattare il nuovo meccanismo di monitoraggio. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con l’andamento dei contagi che verrà monitorato attentamente.