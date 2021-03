Chi è Raffaella Fico, la showgirl che, nel 2012, ha avuto una figlia con il calciatore Mario Balotelli? Conosciamola.

La storia tra Mario Balotelli e Raffaella Fico, ai tempi, aveva creato scompiglio. I due sono stati insieme dal giugno 2011 all’aprile 2012: proprio a luglio dell’anno in cui si sono lasciati la donna ha annunciato di essere incinta già da mesi. La figlia, chiamata Pia, è nata il 5 dicembre 2012 e per due anni non è stata riconosciuta ufficialmente dal padre.

“Mario per me è un irresponsabile. A un certo punto non si è più interessato di niente, né di me, né di nostra figlia. Fino a prova contraria lui con me si doveva sposare. Questo era il nostro progetto, la nostra volontà. All’improvviso è crollato tutto e non so perché” aveva raccontato la Fico in un’intervista nel 2012. Raffaella Fico ha anche raccontato della reazione di Balotelli alla nascita della figlia: il calciatore avrebbe ignorato tutti i messaggi dell’ex compagna fino all’ultimo. “Il mio telefono ha iniziato a suonare solo a mezzanotte e mezza” avrebbe detto la Fico.”‘Io ho partorito’ gli ho detto. ‘Ah, ok. A me non interessa’. Poi ha riappeso. E’ stata l’ultima volta che l’ho sentito”.

Chi è lei

Raffaella Fico è una modella, showgirl ed attrice italiana nata a Cercola (in Campania) il 29 gennaio del 1988. La donna ottenne la ribalta quando, dopo aver partecipato ad un concorso di bellezza, riuscì ad entrare nella casa del Grande Fratello 2008.

La Fico ha continuato a lavorare in televisione: fece molto successo nel 2009, quando diventò valletta per il programma comico di Italia 1 Colorado Cafè (accanto alla collega Melita Toniolo). Lo stesso anno venne messa al primo posto della classifica delle “10 ragazze (under 21)” più belle del mondo dalla testata online Be! Magazine.

La sua storia con Balotelli non è stata semplice, sopratutto dopo la nascita della figlia Pia: tra loro è nata una guerra che si è consumata sia sui giornali che in tribunale. Tra il 2012 e il 2014 la paternità di Pia, infatti, è stata al centro di un caso mediatico. Nel 2013 Raffaella Fico ha iniziato un procedimento giudiziario contro l’ex, che ha riconosciuto la figlia solo il 5 febbraio 2014. Vista la fama di Balotelli in quel periodo, il caso ebbe una notevole rilevanza mediatica anche fuori dall’Italia.