Festa per la gravidanza tragica: 2 piloti uccisi in un incidente aereo

Due piloti uccisi in un incidente aereo dopo che l’acrobazia durante una festa per la gravidanza va storta: una famiglia sotto choc.

Un gender reveal party, ovvero una festa per celebrare una gravidanza, si è trasformato in tragedia. Due piloti sono morti dopo essersi schiantati in mare di fronte a una famiglia inorridita. Il tragico incidente è avvenuto sul Mar dei Caraibi nella laguna Nichupte al largo della città di Cancun. I piloti erano stati arruolati appunto per compiere alcune acrobazie e festeggiare il lieto evento.

Il piccolo aereo, noleggiato da una compagnia chiamata Xomex, è precipitato in mare in maniera del tutto inattesa e improvvisa. In un video pubblicato in Rete si vede chiaramente quanto avvenuto, con l’aereo CESSNA che improvvisamente ha perso quota ed è poi scomparso nelle acque del mare.

Il dramma dei due piloti morti durante un gender reveal party

L’aereo precipitato aveva esibito uno striscione che rivelava il sesso del figlio della coppia che celebrava appunto con gli amici la gravidanza. La coppia in dolce attesa, la loro famiglia e gli amici stavano guardando i festeggiamenti in cielo da una barca. Tutti possono essere ascoltati nei filmati mentre stanno chiacchierando pochi istanti prima dell’orribile incidente. Gli ospiti si sentono esclamare eccitati “È una bambina!” mentre l’aereo leggero volava attraverso l’oceano.

A un certo punto, però qualcosa va storto e l’aereo perde quota rapidamente, sparendo appunto nelle acque del mare. Uno degli spettatori pochi istanti prima ha anche scherzato: “Va tutto bene finché non finisce per schiantarci contro di noi”. Non può certo aspettarsi quello che sta per accadere da lì a pochi istanti. Infatti, l’atmosfera gioiosa ha preso una svolta drastica quando i partecipanti alla festa hanno notato che l’aereo precipitava nell’acqua. I soccorritori hanno recuperato i corpi ormai privi di vita dei due piloti.