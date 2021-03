Piera Maggio, chi è la mamma di Denise Pipitone: la sua storia

L’Italia intera conosce la mamma di Denise Pipitone, scomparsa misteriosamente 17 anni fa. Ma chi è veramente Piera Maggio?

Una donna caparbia, tenace che non ha mai perso la speranza di ritrovare sua figlia, anche se sono passati ormai quasi 20 anni dalla sua tragica scomparsa: questa è Piera Maggio che ancora sta cercando Denise Pipitone. La bambina, che ormai dovrebbe avere più di 20 anni, è scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, e da quel giorno non si sono più avute notizie di lei mentre diventava uno dei casi irrisolti più conosciuti in Italia. Oggi il nome di Denise è tornato sulla bocca di tutti, per il ritrovamento di una ragazza russa che assomiglia spaventosamente alla piccola scomparsa, le indagini sono in corso. Ma conosciamo da vicino Piera Maggio.

Denise Pipitone: la mamma Piera che non ha mai perso la speranza

Difficile mantenere i nervi saldi e la speranza viva quando tua figlia è scomparsa da 17 anni e sei diventata, tuo malgrado, protagonista di uno dei casi giudiziari più conosciuti e chiacchierati della storia italiana. Ma Piera Maggio ce l’ha fatta e nonostante i lunghissimi anni, la sua forza e determinazione nel ritrovare la piccola Denise non è mai morta. La piccola è scomparsa a mezzogiorno del 1 settembre 2004 dal comune di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Leggi anche–> Denise Pipitone, le prime parole di Olesya: “Mammina mia non ti ho dimenticato”

Da quel tragico giorno, Piera, e con lei le autorità e l’Italia intera, non ha mai smesso di cercare Denise, impiegando tutte le forze e le energie nel suo ritrovamento. La donna vive tuttoggi a Mazara del Vallo assieme a suo marito Piero Pulizzi, il papà della piccola Denise. Il suo profilo Instagram, tutto dedicato alle ricerche di Denise, è sempre aggiornato sulle ultime notizie sul caso.

Leggi anche–>Denise Pipitone, la verità sulla donna trovata in Russia identica alla madre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Proprio in questi giorni il caso della piccola Denise, potrebbe essere un punto di svolta: è stata avvistata infatti una ragazza russa che pare assomigliare spaventosamente a Denise, che oggi dovrebbe avere circa 21 anni.