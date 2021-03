Oroscopo del giorno, giovedì 1 Aprile: previsioni per l’inizio del mese

Il weekend si sta oramai avvicinando. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 1 Aprile 2021.

Aprile è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È arrivato il momento di fidarsi ciecamente del proprio istinto e puntare tutto su sé stessi? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 1 Aprile 2021.

Giovedì 1 Aprile 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Venere sarà nel vostro segno durante la giornata di oggi e vi spianerà la strada per quel che riguarda chiarimenti e discussioni. È arrivato il momento di ritornare sui propri passi e di rivalutare attentamente le vostre scelte. Armatevi di coraggio e tanta pazienza!

Toro.Cielo luminoso per voi per quel che riguarda la giornata di oggi. È arrivato il momento di cominciare a preparare il terreno per seminare qualcosa di nuovo e importante. Il consiglio migliore è quello di armarsi di tanta pazienza e di riuscire ad aspettare.

Gemelli. La Luna non sarà dalla vostra parte oggi, perciò procedete con cautela, soprattutto per quel che riguarda i sentimenti. Cercate di contare fino a 10 prima di parlare e di mantenere la calma: potreste involontariamente finire col ferire qualcuno.

Cancro. La giornata sarà ideale per sbrogliare questioni economiche e legali, perciò rimboccatevi le maniche e non tiratevi indietro di fronte alle difficoltà. In amore fareste invece bene a procedere con cautela e a non azzardare passi troppo frettolosi.

Leone. Durante la giornata di oggi fareste bene ad affrontare tutti i problemi a testa alta, senza rimandare nulla a domani. Sarà necessario tirare fuori le unghie e combattere per far valere le vostre idee. Non permettete a nessuno di mettervi in un angolo!

Vergine. Per voi sono in arrivo delle belle soddisfazioni, tenete perciò gli occhi bene aperti e preparatevi ad una svolta. La fortuna girerà dalla vostra parte, soprattutto per quel che riguarda gli affari. Attenzione però a non trascurare la salute, sia fisica che mentale.

Bilancia. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente idilliaca, perciò armatevi di tanta pazienza. Alcuni disguidi in amore potrebbero sottrarvi della serenità e voi dovrete affrontarli con coraggio il prima possibile. Stringete i denti, tutto si risolverà!

Scorpione. Il mese comincerà per voi nel migliore dei modi. Nonostante questo, Giove e Saturno non giocheranno dalla vostra parte e potrebbero mette sul vostro cammino un po’ di ansia e stress. Non gettate la spugna e continuate a lavorare sodo e dare il massimo.

Sagittario. Il Sole sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi aiuterà ad affrontare con il sorriso sulle labbra tutti i piccoli contrattempi. I tempi sono buoni per farsi valere sul lavoro e per prendersi anche qualche piacevole e soddisfacente rivincita. Forza!

Capricorno. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente faticosa. State lavorando sodo per raggiungere i vostri obiettivi e rallentare un po’ non vi farebbe per niente male. Presto potrete cogliere i frutti del vostro duro impegno, perciò non temete!

Aquario. Una nuvola di confusione e indecisione potrebbe oscurare oggi il vostro cielo sereno, preparatevi. Alcuni dubbi vi metteranno addosso più ansia del dovuto e sarà tutto nelle vostre mani il compito di prendere una volta per tutte una decisione definitiva.

Pesci. La giornata di oggi si prospetta per voi particolarmente luminosa. I tempi sono maturi per l’amore e per il romanticismo, perciò non lasciatevi frenare dalla timidezza. Buone notizie anche sul lavoro: è il momento di gettarsi a capofitto sugli affari.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.