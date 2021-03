Nicola Ventola, fidanzato cinque anni con Bianca Guaccero: perché è finita

Una storia d’amore lunga e intensa quella tra l’ex calciatore Nicola Ventola e Bianca Guaccero. Ma come mai è finita?

Una storia così bella e intensa come quella tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono molti ad invidiarla. Un amore così intenso come solo quello tra giovanissimi può essere. E Bianca e Nicola lo erano davvero, giovanissimi, poco più che adolescenti. Le loro vite si sono incrociate e per l’ex calciatore e la conduttrice di “Detto Fatto” è stata una scintilla fatale e un amore a prima vista. Ma dato che tutte le cose belle finiscono, perché non è andata bene tra di loro? Ecco tutta la storia.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola: perché è finita

Erano poco più che adolescenti quando si sono conosciuti: Bianca e Nicola stavano appena capendo cosa fare della loro vita, quando si sono innamorati. Lei aveva diciotto anni e stava facendo i primi passi nel mondo della televisione, di lì a poco avrebbe fatto il suo esordio con “Terra bruciata“. Un amore travolgente durato cinque anni, un tempo piuttosto lungo vista la giovane età, fino a quando le loro vite si sono separate e i due sono diventati i personaggi pubblici che sono ora per due motivi diversi.

Ma dopo cinque anni d’amore e, come racconterà Nicola in seguito, di grande gelosia da parte di Bianca, i due si sono lasciati per uan profonda crisi che ormai non avrebbe lasciato più scampo per la coppia. Tuttoggi però tra i due c’è affetto e stima, oltre che il bel ricordo di quell’amore intenso e giovanile. Celebre, infatti, la telefonata di Nicola a “Detto Fatto“, in cui entrambi hanno rievocati momenti teneri della loro relazione di tanti anni fa.

“Eri gelosa ma speciale“– ha raccontato l’ex calciatore – “Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri.” Oggi entrambi si sono rifatti una vita: Nicola è sposato con Kartika Luyet, con la quale ha anche avuto un figlio. Bianca ha avuto una figlia, Alice, dall’ex compagno Dario Acocella.