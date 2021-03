Nicola Ventola, chi è la moglie Kartika Luyet: età, foto, social, lavoro

Kartika Luyet, modella e personaggio televisivo svizzera, è la dolce metà dell’ex calciatore Nicola Ventola. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La bellissima Kartika Luyet, modella e personaggio televisivo svizzera, è la moglie dell’ex calciatore Nicola Ventola, con il quale ha un figlio che è tutta la sua vita. Nonostante le sue origini straniere è una donna molto conosciuta dal pubblico italiano. Scopriamo qualcosa di più sul suo lavoro e sulla sua vita privata.

L’identikit di Kartika Luyet

Kartika Luyet è nata il 5 marzo 1977 a Rio de Janeiro sotto il segno dei Pesci, da madre indonesiana e padre svizzero. Ha vissuto la maggior parte della sua infanzia in Svizzera, precisamente nel comune di Savièse nel Canton Vallese, ma negli anni Duemila si è trasferita in Italia. Con il suo fisico perfetto ha sbalordito come modella il pubblico delle passerelle di mezzo mondo. In tv ha esordito grazie a Fiorello nella celebre trasmissione “Stasera Pago Io”, successo della Rai di inizio millennio.

Da allora Kartika Luyet ha avuto tanti contratti, occasioni e collaborazioni con le Maison più importanti, nonché un calendario per Max. Poi, nel 2003, è nato il figlio Kelian, frutto del matrimonio con Nicola Ventola. Dopo aver messo su famiglia, però, Kartika Luyet ha ricalibrato la propria attività professionale: meno sfilate in passerella e più business con prodotti di bellezza e benessere, vestiario, smalto per unghie e altri accessori particolari. Proprio nel 2013 ha raggiunto il successo grazie a una sua linea di smalto biologico per unghie.

Oggi Kartika Luyet risiede a Torino, dopo aver vissuto a Bergamo, con la sua famiglia. “Mi piaceva il ruolo dell’indossatrice – ha spiegato lei stessa – ma volevo costruire qualcosa di mio, in famiglia e nel lavoro”. Quanto ai social, Kartika risulta iscritta a Instagram ma il suo profilo non è attivo.

