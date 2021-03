Nicola Ventola, chi è l’ex calciatore: carriera, amori, curiosità

Scopriamo chi è l’ex calciatore attaccante Nicola Ventola, grande amico di Bobo Vieri e Daniele Adani e con cui ha pubblicato una canzone

Nicola Ventola è un ex calciatore pugliese; nato nel comune di Grumo Appula nel maggio 1978, ha giocato nel ruolo di attaccante durante tutta la sua carriera professionistica. Ventola questa sera, 31 marzo, sarà uno dei concorrenti del nuovo game show di Rai 2 condotto da Simona Ventura, Game of Games. Questo programma è fatto sul calco di uno show statunitense, in cui personaggi famosi si sfidano in varie prove. Il bomber, prima di dedicarsi al mondo televisivo, aveva solo una cosa in testa: il pallone. Infatti, già a 16 anni era un campione ed esordiva nel Bari in serie A, per poi venire comprato dall’Inter. Nel corso degli anni cambia diverse squadre: Bologna, Atalanta, Siena, Crystal Palace, Torino e il Novara, dove conclude la sua carriera nel 2011.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Nicola Ventola, chi è la moglie Kartika Luyet: età, foto, social, lavoro

I grandi amici di Nicola Ventola

Nonostante la sua carriera calcistica sia arrivata al traguardo, Nicola Ventola non è rimasto con le mani in mano. Trasferitosi all’estero, prima a Los Angeles e poi ad Abu Dhabi, si è messo a lavorare per le televisioni locali come opinionista calcistico. Ma l’amore per l’Italia non è mai sparito e, l’anno scorso, è comparso nel videoclip di Una vita da bomber: “Una produzione Borotalco.tv […] Da un’idea di Filippo Gimigliano“. Il video è uscito sul canale del collega ed amico Bobo Vieri e, insieme a loro, c’era anche la stella calcistica Daniele Adani.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Nicola Ventola, fidanzato cinque anni con Bianca Guaccero: perché è finita

In un’intervista rilasciata da Nicola Ventola, Bobo Vieri e Daniele Adani a RTL 102.5 su The Flight, condotto da Fabrizio Ferrari e La Zac., alla domanda su come fosse nata l’idea di fare una canzone insieme hanno risposto: “È nata dalla magia! No, è nata da una condivisione con la gente durante questo periodo difficile di lockdown attraverso le nostre dirette Instagram. […] È nato un po’ per gioco, poi ci abbiamo creduto ed è nato un po’ dalla nostra amicizia“.