Max Giusti, la moglie è Benedetta Bellini: chi è, foto, età, carriera

Max Giusti sarà ospite questa sera di “Gioco Loco” con Simona Ventura. Ma cosa sappiamo sulla moglie Benedetta Bellini?

Max Giusti sarà ospite questa sera della prima puntata del nuovo show condotto da Simona Ventura su Rai2, “Game of games – Gioco Loco“, in onda a partire dalle 21,30 circa. Il comico è molto amato dal pubblico italiano e durante la sua lunga carriera ha fatto davvero tanto: dalla televisione al cinema, dal cabaret al teatro, al doppiaggio, sempre con l’ironia e la simpatia che lo contraddistingue. Ma per quanto riguarda la sua vita sentimentale, chi è l’attuale moglie Benedetta Bellini? Ecco cosa sappiamo su di lei, cosa fa nella vita e come ha conosciuto Max.

Max Giusti, chi è sua moglie Benedetta e cosa fa nella vita

Dopo una lunga storia di sette anni con la controversa giornalista Selvaggia Lucarelli, il comico e attore ha trovato l’amore in Benedetta Bellini, la sua attuale moglie, che ha sposato a Roma nel 2009. La relazione con Selvaggia è finita male, dopo anni di amore, per crisi e incomprensioni insanabili che li hanno portati alla rovina. Ma il cuore spezzato di Max è stato ricomposto grazie a Benedetta, con cui è stato fidanzato per quattro anni prima di portarla all’altare a Ostia e dirle di sì. Nel 2010 e nel 2012, poi, sono nati i due figli della coppia: Caterina e Matteo.

I due sembrano andare veramente molto d’accordo, a giudicare soprattutto dal profilo Instagram di Max costellato di scatti assieme a Benedetta che testimoniano la loro bellissima storia d’amore. In particolare, lo scorso luglio, nel giorno dell’anniversario di matrimonio, Max ha condiviso una foto del giorno più bello della loro vita con una piccola e tenera dedica in descrizione.

A differenza di Selvaggia Lucarelli, tuttavia, Benedetta non è un personaggio pubblico e viva la sua vita lontana dai riflettori, pertanto è difficile reperire notizie su di lei. Nonostante questo, la donna è stata spesso vista accanto al marito Max e per questo finita su riviste di gossip e cronaca rosa o paparazzata.