Maria Teresa Ruta, paura per la mamma: “Non sta molto bene”

La conduttrice Maria Teresa Ruta rivela in un’intervista la paura per la salute della mamma: “Non sta molto bene”.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, la conduttrice Maria Teresa Ruta sta vivendo un periodo di successo mediatico davvero interessante. Non ha nemmeno nascosto che le farebbe piacere ripetere esperienze simili in altri reality show. Ma nel frattempo, nella sua vita privata, incombe un fatto abbastanza preoccupante.

Leggi anche -> Lorella Cuccarini, è scontro con Maria Teresa Ruta: “Bugie”

Lo ha rivelato lei stessa, che nelle scorse ore è stata ospite di RTL 102.5 nel programma “Protagonisti”. Nel programma si è confidata con i due intervistatori, Francesco Fredella e Gianni Simioli, sostenendo di avere una preoccupazione in ambito familiare che non la rasserena per niente. Tale preoccupazione riguarda in particolare le condizioni di salute della sua mamma.

Leggi anche -> Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: “Mi ha preso in giro”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come sta la mamma della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta

A quanto pare, la donna avrebbe avuto un malore, ma non si conosce né la gravità, né ciò da cui è stato determinato. Lei, nell’intervista radiofonica, si è infatti limitata a spiegare: “La mia mamma non sta molto bene”. Quindi ha chiarito che la donna nelle prossime ore dovrebbe comunque mettersi in lista per ricevere il vaccino contro il Coronavirus. Nulla di che, stando a sentire la donna, che ha spiegato di essere a casa della sua mamma e in particolare di trovarsi nella sua stanza di quando era ragazza.

Maria Teresa Ruta ha rivelato nel corso del programma radiofonico di Rtl 102.5: “Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Noi siamo figli unici io e mio fratello”. La conduttrice tv era collegata in videochiamata e per questo ha potuto anche mostrare alcuni dettagli della sua stanza di quando era ragazza. I conduttori radiofonici hanno così potuto notare che sostanzialmente la mamma della conduttrice non ha cambiato nulla all’interno della stanza.