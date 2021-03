Lorenzo Sonego, chi è: età, carriera, vita privata del tennista italiano

Lorenzo Sonego è un giovane campione di tennis italiano, tra i più forti nella sua disciplina in questo momento. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Lorenzo Sonego è un giocatore di tennis professionista con una straordinaria carriera all’attivo: ha vinto tre tornei nel circuito Challenger, tre titoli Futures e il titolo ai Campionati italiani assoluti. Come se non bastasse, ha battuto il numero uno mondiale Novak Djokovic, stracciandolo con un punteggio da record. Conosciamo più da vicino questo giovane campione.

L’identikit di Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego è nato a Torino l’11 maggio 1995, è alto 191 cm e pesa 73 kg. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del tennis nel 2014, quando ha partecipato al circuito Futures. Nel 2016 si è cimentato nei Challenger e ha conquistato il primo titolo a Ortisei nel 2017. Nel 2018 ha calamitato l’attenzione del grande pubblico qualificandosi al secondo turno nell’Australian Open e assicurandosi l’ingresso nella Top 90. Sulla terra battuta del 250 di Marrakech, dove ha superato il tabellone di qualificazioni senza perdere un set, ha raggiunto per la seconda volta in carriera i quarti di finale di un torneo ATP. Ma il vero successo lo ha conquistato all’ATP 250 di Antalya, che gli ha aperto le porte della top 50 del mondo.

All’ATP 500 di Vienna al primo turno Sonego ha superato Dušan Lajović col punteggio di 6-4 6-3 e al secondo ha battuto Hubert Hurkacz. Nei quarti di finale ha portato a casa il suo primo match contro un top 10, infliggendo al numero 1 della classifica mondiale Novak Djokovic il punteggio più severo della sua carriera (6-2, 6-1), diventando il sesto tennista italiano della storia a sconfiggere un avversario posizionato in vetta alla graduatoria ATP. Alla fine del 2020 è il numero 33 della classifica ATP, una posizione sotto il suo best ranking, raggiunto il 2 novembre.

Per il resto Sonego – che in questi giorni sta partecipando al torneo di tennis Miami Open, dove ha conquistato gli ottavi di finale – ha raccontato che tra i suoi passatempi preferiti ama ballare e adora la musica. Ha inoltre rivelato che da piccolo giocava a basket e sognava di diventare un calciatore. L’atleta ha da anni una fidanzata che si chiama Alice e i due convivono: la descrive come una brava ragazza che gli dà la tranquillità di cui ha bisogno per reggere la fatica e lo stress dei suoi match sportivi.