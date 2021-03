Lituania – Italia qualificazioni mondiali: streaming e formazioni

Il match tra Lituania e Italia è valido per le qualificazioni mondiali: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Grande calcio internazionale questa sera in televisione: l’Italia di Roberto Mancini, dopo aver avuto la meglio nelle prime due partite su Irlanda del Nord e Bulgaria, conclude questo trittico di partite di qualificazione verso i mondiali in Qatar 2022 in casa della Lituania. Un impegno che non appare proibitivo.

Quattro i gol fatti sinora dagli azzurri in queste qualificazioni, nessuno subito. Tutte le reti sono state realizzate da marcatori diversi, a dimostrazione anche dello spirito di gruppo della nazionale. Nel match d’esordio sono andati a segno Domenico Berardi e Ciro Immobile. Invece, contro i bulgari hanno segnato Andrea Belotti su rigore e Manuel Locatelli.

Precedenti di Lituania – Italia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera a Vilnius, capitale della Lituania, tra i padroni di casa e gli ospiti azzurri dell’Italia di Roberto Mancini viene trasmessa in esclusiva dalla Rai con diretta su Raiuno a partire dalle 20.45. Sarà possibile inoltre seguire il match in streaming su Raiplay. La telecronaca del match sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, le interviste di Donatella Scarnati e gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli.

Finora sono stati sei i precedenti tra le due formazioni nazionali, con ben quattro vittorie degli azzurri e due pareggi. L’Italia, dunque, è imbattuta contro la nazionale lituana e sicuramente punta anche stasera ai tre punti per proseguire su questa strada. Il computo dei gol dice 12 per l’Italia e appena uno per la Lituania. Il confronto più recente è datato 6 giugno 2007: vinsero gli azzurri per due reti a zero.

Lituania e Italia, le due squadre in campo: le formazioni

Urbonas e Mancini stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliuunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Chernych.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lo. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, Chiesa.