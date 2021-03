Isola dei Famosi, due naufraghe in arrivo: una campionessa e una modella

Pronti due ingressi a ‘L’Isola dei Famosi’. Si tratta di una sportiva che ha vinto di tutto e di una bellissima. Quando si uniranno.

Isola dei Famosi, ecco due nuovi naufraghi. Anzi, naufraghe. Se in un primo momento i nomi che circolavano in tal senso erano quelli di Carolina Kostner e di Emanuela Tittocchia, ecco che ora ad essere accreditate dello sbarco a Cayo Cochinos, sono invece Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Le due Kostner sono cugine. Entrambe sportive di successo, con una proficua e vincente carriera alle spalle, devono alle discipline invernali la fama che le contraddistingue. Per quanto riguarda Isolde Kostner, sappiamo che è nata a Bolzano il 20 marzo 1975.

Ha al suo attivo ben 15 mondiali di sci, in super gigante ed in discesa libera. Di quest’ultima specialità ha vinto pure due coppe del mondo, oltre a tre medaglie ottenute ai Giochi Olimpici. Isolde fu pure portabandiera alle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City nel 2002. Lei non ha mai avuto esperienza in alcun reality, si sa però che il carattere per fare bene non le manca.

Isola dei Famosi, con Isolde Kostner c’è Beatrice Marchetti: chi è lei

C’è poi la bellissima Beatrice Marchetti. Originaria di Brescia, lei è una modella ed una attrice. La sua carriera è cominciata con le sfilate nel 2012. La ragazza si contraddistingue per un corpo da schianto e per un paio di occhi chiari dai quali nascono degli sguardi irresistibili.

Una delle sue partecipazioni più degne di noto al cinema risale al ruolo interpretato in ‘Loro’, film con la regia di Paolo Sorrentino. Pratica nuoto e, per quanto possibile in questi tempi così difficili a causa della pandemia, ama viaggiare molto.

Senza dubbio la sua presenza porterà non pochi sconvolgimenti tra i concorrenti uomini de ‘L’Isola dei Famosi’.