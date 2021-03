Ignazio Moser ha alle spalle un’intensa love story con la bellissima Virginia Stablum: ecco com’è andata tra i due.

Non tutti sanno che Virginia Stablum – nota per il suo percorso a Uomini e Donne – Ignazio Moser – famoso per la sua tormentata storia d’amore con Cecilia Rodriguez – hanno avuto una storia d’amore. La modella e l’ex, entrambi nati e cresciuti a Trento, si sono amati tra il 2016 e il 2017, prima della popolarità che ha travolto entrambi grazie ai programmi Mediaset. I due in realtà non hanno mai parlato della loro storia d’amore, anche se più d’uno ha insinuato che sia finita per uno sbaglio di Virginia (ma senza rancore).

Cosa c’è stato tra Ignazio Moser e Virginia Stablum

“Con il mio ex, Ignazio Moser, non ci sentiamo più – ha raccontato ormai diverso tempo fa Virginia Stablum al settimanale Nuovo Tv -. Non provo alcun rancore nei suoi confronti, ma ormai ho voltato pagina…”. Quanto a lui, ha pianto per Virginia lacrime amare all’inizio della sua avventura al Grande Fratello Vip, prima che il suo cuore fosse travolto dai sentimenti per Cecilia Rodriguez: è bastato un paio di giorni per dimenticare la ex…

Per il resto, Virginia ha lasciato intendere di non avere nulla in contrario rispetto alla storia d’amore tra il suo ex e Cecilia Rodriguez: “Se lui trova la sua strada ed è felice io sono felice per lui e gli auguro il meglio. Per quanto riguarda la nostra storia preferisco non esprimermi, tra noi c’è stato un percorso che si è concluso per diversi motivi ma appunto su questo preferisco non esprimermi”. Eppure, prima che la passione per la sorella di Belen entrasse nel vivo, il ciclista diceva che il loro non era da considerarsi un rapporto concluso in maniera definitiva…

