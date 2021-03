Ignazio Moser, chi sono i fratelli Carlo e Francesca: foto, vita privata, lavoro

L’ex ciclista e gieffino Ignazio Moser ha due fratelli, Carlo e Francesca. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro, cosa fanno nella vita e chi sono.

Ha conquistato tutti nella Casa del Grande Fratello VIP nell’edizione 2017, Ignazio Moser è più conosciuto come personaggio televisivo che come ciclista. Figlio della leggenda del ciclismo Francesco Moser, Ignazio si è fatto subito notare per la sua bellezza nella casa più spiata d’Italia, poi per la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, sorella di Belén, conosciuta proprio al GF. Ma sapevate che ha un fratello e una sorella? Ecco chi sono e cosa fanno nella vita.

Ignazio Moser, chi sono e cosa fanno i due fratelli

Ignazio è decisamente il più famoso dei tre figli dell’ex campione del ciclismo Francesco Moser. Nonostante abbia deciso di seguire le orme del padre, infatti, Ignazio è diventato un vero e proprio personaggio pubblico dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2017, dove ha conosciuto anche Cecilia Rodriguez. I due hanno avuto una storia d’amore tormentata che ha fatto il giro dei rotocalchi e della cronaca rosa, fin da quando è iniziata. Questo perché la sorella di Belén, quando ha conosciuto il bel ciclista, stava ancora con Francesco Monte e il gossip è impazzito. Nonostante le difficoltà, pare però che i due si amino tuttoggi, più forte di prima.

Leggi anche–> Ignazio Moser, la storia con Virginia Stablum: lasciato poco prima di entrare al GF

Ma Francesco Moser, dal matrimonio con Carla Merz ha avuto anche altri due figli: Francesca e Carlo, che non fanno parte de mondo dello spettacolo o della televisione, pertanto non sono di certo conosciuti come Ignazio. Carlo è il primogenito, il più grande dei tre, e lavora nell’azienda vinicola di famiglia, voluta dal padre dei tre, grande appassionato di vini. Di Francesca, l’unica figlia femmina, non si sa praticamente niente. Tuttavia il suo aspetto è noto per uno scatto condiviso proprio da Ignazio sul suo profilo Instagram che li ritrae tutti e tre felicemente abbracciati.

Leggi anche–> Ignazio Moser, chi è l’ex fidanzata Tanja Dexters: tutto sulla bellissima modella

Ignazio sarà ospite questa sera su Rai2 del nuovo programma condotto da Simona Ventura, “Game of games“. Lo show farà proprio oggi 31 marzo il suo esordio in televisione.