Ignazio Moser, chi è la madre Carla Merz: età, foto, lavoro, vita privata

Carla Merz non è solo la madre di Ignazio, ma anche la moglie di Francesco Moser (anche lui campione di ciclismo). Conosciamola.

Ignazio Moser, ex ciclista italiano, è un personaggio conosciuto in Italia. Ultimamente il giovane ha fatto parlare molto di sé quando ha iniziato una relazione con la bella Cecilia Rodriguez (sorella della famosa Belen). A quanto pare, però, la sua famiglia non è stata sin da subito felice della sua relazione: ad entrare in gioco per calmare gli animi a quanto pare è stata Carla, la madre di Ignazio.

La mamma

Carla Merz ha una famiglia piuttosto sportiva: non solo uno dei figli (Ignazio) è stato un ciclista molto famoso, ma la donna è anche la moglie di Francesco Moser (campione di ciclismo conosciuto anche come Sceriffo). I due si sono sposati il 7 dicembre nel 1980 ed hanno avuto due figli oltre ad Ignazio: Francesca e Carlo. La coppia è molto riservata e preferisce rimanere lontano dalle telecamere.

A quanto pare, la famiglia all’inizio non ha accettato la relazione tra il figlio Ignazio e la sua compagna Cecilia (sorella di Belen Rodriguez). “Inizialmente non sono stato supportato, poi quando hanno visto che avevo trovato un mio equilibrio, hanno cambiato opinione e mi sono stati vicini totalmente. L’unico consiglio che mi dà è quello di rimanere con i piedi ben saldi per terra” ha raccontato il giovane Moser al Quotidiano.

Ad aiutare Francesco Moser ad accettare la relazione del figlio, a quanto pare, è stata proprio mamma Carla. “All’inizio mia madre ha conosciuto Cecilia al telefono, quindi con lei ho avuto gioco facile. A proposito: grazie mamma per avermi spianato la strada con papà!” ha spiegato Ignazio. “Mio padre, invece, ha parlato con Cecilia per la prima volta qui a Trento. In principio era freddo, ma dopo pochi minuti lo sceriffo l’ha invitata a sciare: parlavano dell’Argentina, scherzavano. Io li osservavo, ero felice”.