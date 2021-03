Gattuso, clamorosa idea per il futuro

Ariedo Braida, ora dg della Cremonese, è convinto: Gattuso al Monza in Serie A è un’ ipotesi non remota, ma reale

Ariedo Braida conosce bene Gennaro Gattuso e anche tutti i suoi ex milanisti, a partire dai dirigenti ai calciatori che ha avuto. Ma la notizia che tira fuori da un’intervista rilasciata a radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Calcio Napoli, ha del clamoroso. Gattuso potrebbe finire ad allenare il Monza in caso di promozione in serie A del club brianzolo. “Gattuso al Monza in Serie A? Nel calcio tutto è possibile. Al Presidente immagino possa piacere questa idea perché è molto legato ai suoi ex calciatori. E’ ipotesi non remota, ma reale”, ha dichiarato il noto dirigente oggi alla Cremonese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gattuso, clamorosa ipotesi

Poi il direttore della Cremonese si sofferma sul lavoro di Gattuso che reputa positivo al Napoli: “Gattuso? E’ un mio allievo, diciamo così: ho avuto subito fiducia in lui. E’ un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la conferma di Gattuso, che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze. Nel calcio, un palo o una rete fanno cambiare la storia”. La possibilità che Gattuso alleni il Monza avrebbe il sapore di un calcio romantico che non esiste quasi più. Ritrovare i suoi ex dirigenti del Milan ma in un club dalla portata diversa sarebbe forte come esperienza.

Leggi anche > Napoli, nome nuovo per il ds

Gattuso, però, ha già dato dimostrazione in altre occasioni di non allinearsi sempre a quello che è il mondo del calcio. Non a caso Braida, che lo conosce bene, non esclude l’ipotesi. L’idea di mettersi in discussione partendo da un Monza che vuole stupire è una possibilità reale che uomini come Gattuso sanno cogliere.

Leggi anche > Cosenza, il calciatore escluso per il cognome