Francesca Michielin, il post su Gruber e Mentana scatena il finimondo

Francesca Michielin, reduce dall’esperienza entusiasmante a Sanremo col duetto con Fedez, si è resa protagonista di un tweet su Gruber e Mentana

Francesca Michielin continua a far parlare di sé. Dopo l’esperienza avvincente al Festival di Sanremo 2021 in duetto con Fedez, nelle ultime ore si è resa protagonista di un tweet che è diventato subito virale con commenti negativi. La celebre cantante italiana ha voluto esprimere un concetto per far riflettere i suoi fans per quanto avvenuto durante il telegiornale condotto da Enrico Mentana su La7. Alla fine del solito appuntamento il giornalista ha annunciato i programmi seguenti, indicando i nomi dei colleghi, ovvero “Gruber” e “Floris”. Ciò ha colpito la Michielin visto che ha apprezzato la scelta di Mentana, visto che l’ha chiamata ‘Gruber‘ e non ‘la Gruber‘ omettendo così l’articolo determinativo che di solito si usa davanti ai nomi di donne.

Leggi anche –> Francesca Michielin e Fedez, il look di lei a Sanremo sconvolge

Leggi anche –> Clementino ha avuto una storia con Francesca Michielin? La verità sulla loro relazione

Francesca Michielin, il significato del tweet

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il tweet della cantante italiana è stato molto apprezzato: “Mentana chiude il tg e dice “ora Gruber, poi Floris”. Non dice “La Gruber”, non dice “Lilli” o “la nostra Lilli”. Non è una cosa di poco conto: parlare in maniera paritaria è riflesso di un pensiero paritario e abbiamo bisogno anche di questo linguaggio per fare la differenza”. Sono arrivati tanti commenti, molti anche negativi visto che è ritenuto un eccesso e un’esagerazione togliendo l’attenzione, per esempio, alla disparità salariale.