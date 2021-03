Federica Masolin, chi è la giornalista di Sky Sport: età, fidanzato, carriera

Bella e brava, con tantissimi ammiratori pronti a ricoprirla di affetto e di complimenti: Federica Masolin da anni è molto amata.

Federica Masolin, un nome noto a tutti gli appassionati di Formula 1. La telegiornalista è il volto principale al femminile dei motori su SkySport. Originaria di Milano, dove è nata il 7 maggio 1985 da Flavio e Franca, lei si contraddistingue per la bellezza oltre che per la grande professionalità. Doti che sono proprie della collega Mara Sangiorgio che viaggia assieme a lei.

Dopo la laurea in Letteratura Moderna alla Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, nel 2006 Federica Masolin è entrata a far parte della redazione sportiva di Sky. Prima della Formula 1 le vennero assegnati dei ruoli in trasmissioni calcistiche, anche se gli inizi la videro impegnata, poco più che ventenne, al seguito di eventi sulla pallavolo.

In gioventù aveva praticato anche danza. Non si sa se abbia o meno un partner, anche se alcuni rumours le hanno attribuito dei flirt con il collega Peppe Di Stefano e poi con il cantante Cesare Cremonini. Oltre che con il collega ed inviato al paddock di Formula 1, Davide Valsecchi.

Federica Masolin, una carriera sempre al top

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Il fatto di dovere viaggiare tanto per lavoro ha portato Federica Masolin a dovere scendere a compromessi per quanto riguarda la sua vita privata. Lei ha però affermato che chi le vuole bene è consapevole di dovere convivere con questo aspetto.

Relativamente al calcio, la redazione di Sky Sport le aveva affidato dal 2009 le partite del Genoa e della Sampdoria. Nel 2011 diventa la presentatrice dello speciale estivo dedicato alla Coppa America, torneo periodico che è l’equivalente degli Europei di calcio per le nazionali del Sud America.

Nello stesso anno presenta ‘Euro Calcio Show’ mentre nel 2012 è inviata a Londra per le Olimpiadi. Esperienza che replica nel 2014 con i Giochi Olimpici Invernali di Sochi. Nel mezzo diventa un mezzobusto del notiziario sportivo di Sky Sport 24. La lunga, proficua e felicissima esperienza al seguito della squadra che racconta i gran premi di Formula 1 in giro per il mondo comincia nel 2014 e prosegue in maniera ininterrotta al 2021.