Fabrizio Corona, il messaggio straziante della madre ad Adriano Celentano

La madre di Fabrizio Corona ha iniziato uno “scambio epistolare” con il cantante Adriano Celentano, che si è messo a difesa di suo figlio

Dopo che Fabrizio Corona è stato arrestato, molti personaggi del mondo dello spettacolo si sono mossi e hanno alzato la loro voce in favore dell’ex re dei paparazzi. Tra i tanti che hanno deciso di esprimere il loro pensiero, spicca il cantante Adriano Celentano. Il Molleggiato, nel corso di questi giorni, non ha scritto un’unica lettera in favore di Fabrizio Corona, ma bensì tre. Nella prima si rivolgeva direttamente al protagonista di questa vicenda, non negando tutti i suoi errori ma affermando che ne avesse già passate a sufficienza. Inoltre, si è scagliato contro i giudici per l’accanimento contro l’ex re dei paparazzi che, come è noto, è affetto da bipolarismo e ha già scontato il suo debito con la giustizia.

L’accorato messaggio della mamma di Corona

Dopo questa lettera, mamma Gabriella non ce l’ha fatta e ha risposto tramite il profilo ufficiale del figlio ad Adriano Celentano, ringraziando di cuore il cantante. Da qui è cominciato uno pseudo-scambio epistolare tra la mamma di Fabrizio Corona, Adriano Celentano e i giudici del processo all’imputato. Sì, perché il Molleggiato ha scritto un’altra lettera, questa volta ai giudici di Fabrizio Corona, ed è stato molto diretto. “Con un tipo un tantino esuberante come Fabrizio, forse anche io nei vostri panni avrei perso la pazienza. Ma poi non avrei dimenticato che sono un giudice. E un giudice non può essere schiavo delle proprie antipatie personali“. Dopo questa lettera e questo accorato messaggio, la risposta di mamma Gabriella non si è fatta attendere.

La mamma di Fabrizio Corona ringrazia nuovamente Adriano Celentano per tutto il tempo speso in questo periodo a perorare la causa di suo figlio e dice “aspetto con trepidazione di conoscere quale sia la tua idea“. Ma di che idea starà parlando? Il Molleggiato avrà fatto una qualche proposta specifica alla famiglia Corona? Lo scopriremo presto, si spera.