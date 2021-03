Elisa Isoardi e Gilles Rocca, scoppia il flirt all’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi e Gilles Rocca hanno instaurato un forte legame all’Isola dei Famosi e potrebbe essere di più di una semplice amicizia.

La quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” è iniziata da poche settimane ed andrà in onda fino a giugno, con la conduzione di Ilary Blasi. Elisa Isoardi ha già dato mostra delle sue capacità ed è riuscita a conquistare anche gli inglesi.

Il noto tabloid The Sun ha dedicato la copertina ad Elisa Isoardi, definendola sexy ed incantevole. In Honduras l’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” ha un conto in sospeso con il vincitore di “Ballando con le Stelle” Gilles Rocca, che è molto apprezzato dal pubblico, nonostante il suo carattere lo faccia spesso scontrare con gli altri naufraghi. Elisa e Gilles si sono già scontrati nel talent di ballo di Milly Carlucci, dove ha trionfato l’attore in coppia con Lucrezia Lando. La Isoardi, in coppia con Raimondo Todaro, si è dovuta accontentare del quarto posto. Dati per favoriti a Ballando, anche all’Isola molti pensano che Elisa e Gilles possano vincere l’edizione.

Elisa Isoardi e Gilles rocca, favoriti per la vittoria all’Isola dei Famosi

Ad oggi Elisa Isoardi e Gilles Rocca sono dati come favoriti alla vittoria. In un’intervista, Claudio Lippi ha rivelato che la sfida tra i due naufraghi de “L’Isola dei Famosi” potrebbe avere un risvolto romantico. “Penso che le serva un uomo finalmente disponibile a rispettarla come donna. Il fortunato potrebbe essere proprio Rocca“, ha rivelato Lippi a NuovoTv.

Gilles Rocca è, però, fidanzato e proprio durante la puntata di lunedì 29 marzo è scoppiato in lacrime per la mancanza della compagna Miriam Galanti, della quale ha potuto sentire la voce. L’ex fonico di “Sanremo” ha rivelato di amare la donna più della sua vita e di pensare a lei in ogni istante. L’attrice gli ha dato dei consigli in seguito agli scontri con gli altri naufraghi, ricordandogli di non cadere nei giochi di chi ha capito quali sono i suoi punti deboli. Secondo Claudio Lippi, che ha lavorato con Elisa Isoardi durante “La Prova del Cuoco“, potrebbero esserci delle sorprese.