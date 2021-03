Elettra Lamborghini, la storia tutta al femminile al GF Vip FOTO

Da Elettra Lamborghini è arrivata una confessione che in realtà non stupisce nessuno. Ed ora ecco saltare fuori dell’altro sulle sue preferenze.

Elettra Lamborghini, lungi dall’essere una tipa placida, riesce sempre a dare modo per far parlare di sé. Adesso sono spuntate fuori alcune sue storie appartenenti al passato e che riguardano una sua presunta preferenza per le donne.

Presunta fino a pochissimo tempo fa, perché la cantante originaria di Bologna ha fatto un parziale coming out. La 26enne emiliana, universalmente riconosciuta come una delle regine del twerking in Italia e nel mondo, ha apertamente dichiarato di provare attrazione tanto per gli uomini quanto per le donne.

Elettra Lamborghini, lei è sposata con ‘AfroJack’ Nick van de Wall

“Ma quest’ultime mi piacciono di più”, ha affermato lei. Ed ecco saltare fuori ora testimonianze video e con immagini di alcuni flirt avvenuti alla luce del sole.

C’è quello con la bella Daniela Blume che risale ai giorni della loro partecipazione in comune all’edizione spagnola del Grande Fratello Vip. Lì Elettra Lamborghini e la Blume si lasciarono andare diverse volte a delle tenere effusioni.

Esattamente come avvenuto in tempi più recenti dalle nostre parti tra Dayane Mello ed Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò. Ma riguardo alla Lamborghini, c’è anche un’altra tenera storia tutta al femminile che l’ha riguardata in prima persona.