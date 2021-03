Denise Pipitone, chi è il papà Piero Pulizzi: il suo ruolo nella vicenda

Piero Pulizzi è il padre di Denise Pipitone, bambina di cui si sono perse le tracce nel 2004. Ecco il suo ruolo nella triste vicenda.

“Quando ero più spensierato mi piaceva scrivere. Lo facevo spesso e poi con il tempo rileggevo i miei pensieri scritti su un foglio, oggi non è più così. Quello che sto per scriverti, avrei voluto dirtelo di persona. Avrei voluto abbracciare le tue espressioni nel momento in cui ti avrei detto ‘auguri Denise, ti voglio un mondo di bene’. Denise, oggi, mi rifugio in questa pagina, perché in qualche modo ho bisogno di dimostrarti quanto ti amo, vita mia” ha scritto Piero Pulizzi in occasione dell’ennesimo compleanno che la figlia Denise dovrà passare lontano da lui.

“In questa giornata particolare, ho voluto esternare una piccolissima parte dei miei sentimenti, non posso far finta di nulla, non posso sempre calpestare la disperazione della tua assenza. Tu, continui ad esserci in ogni angolo della mia riprogettata vita, ti cerco ma non ci sei. Questo giorno non si può dimenticare, i tuoi 20 anni, ti abbiamo fortemente voluta e oggi ti penseremo con amore insieme alla tua mamma e a tutte le persone a cui stai a cuore. Piangerò di gioia con lacrime rivestite di amarezza e delusione, pensandoti serena e felice ovunque tu sei. Non mi arrendo e non lo farò mai. Ti aspetterò ogni minuto della mia esistenza! Ritorna da papà, mia dolce Rondinella!”.

Chi era Piero

La piccola Denise Pipitone è scomparsa quando aveva solo 4 anni, nel 2004. L’ultima volta che è stata vista era in giardino a giocare con i cugini: la vita della bambina fino a quel momento era stata felice, all’oscuro dei problemi che la madre viveva. Denise, infatti, era nata fuori dal matrimonio: il padre, Piero Pulizzi, si era legato sentimentalmente a Piera Maggio nonostante fosse ancora sposato. Appena la piccola Denise nasce, però, il padre chiede il divorzio per poter rimanere accanto alla nuova famigliola.

A quanto pare, però, l’ex moglie e la prima figlia di Pulizzi (Jessica) non hanno accettato la separazione. Le due covavano rancore non solo nei confronti della Maggio, ma anche della figlia Denise (che secondo loro era l’emblema del tradimento di Piero). Proprio questo loro astio porta gli inquirenti ad indagarle: pare che le due avessero anche più volte minacciato Piera Maggio, bucandole le gomme della macchina. In un’occasione, l’erboristeria della sorella della Maggio va misteriosamente a fuoco. Indagata per la scomparsa di Denise, Jessica è stata rinviata a giudizio con l’accusa di sequestro di persona, per poi essere assolta con sentenza di Cassazione nel 2017.