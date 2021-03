Covid, focolaio nel carcere di Rebibbia: positive 40 detenute

Si è sviluppato un nuovo focolaio di Covid-19 nel carcere femminile di Rebibbia, a Roma. Risultano essere positive 40 detenute.

Il Coronavirus sembra essere tornato nel carcere di Rebibbia, a Roma, nella sezione femminile. Sono risultate positive al tampone molecolare 40 detenute e tre unità di Polizia Penitenziaria.

Ha dato l’avviso del numerico di positivi nel carcere femminile di Rebibbia il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP, Aldo Di Giacomo: “L’entità del focolaio desta preoccupazione e non poche criticità. Ci siamo confrontati sin dall’inizio con i vertici del carcere ed abbiamo scritto all’autorità sanitaria competente chiedendo prontamente di effettuare un diffuso screening. Ci è stato comunicato in tempi rapidi di aver attivato con diligenza la sorveglianza sanitaria“.

Rebibbia, contagi in aumento tra le detenute

Il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo, ha fatto sapere che sono stati effettuati tamponi al personale e a tutta la popolazione ristretta, ma il dato dei contagi resta allarmante e cresce di giorno in giorno. “Vista la grossa entità, potrebbero paradossalmente iniziare a mancare i posti in isolamento sanitario. Dal principio della pandemia abbiamo chiesto alle autorità nazionali competenti che venissero fatti screening periodici a tutto il personale penitenziario, cosa non avvenuta, eppure si sarebbero potuti evitare nelle carceri diversi focolai, con più accuratezza e maggiore organizzazione“, ha riportato il segretario.

Secondo Di Giacomo con maggiore organizzazione sarebbe stato possibile salvaguardare sia il Personale che i detenuti, nonché le persone che hanno contatti con il mondo esterno e che si recano nelle carceri per lavoro o per visitare i detenuti. A commentare la vicenda è stata anche il vice-segretario Gina Rescigno, responsabile sindacale nazionale S.PP. del comparto Polizia Penitenziaria femminile: “Lo sforzo messo in atto dal carcere è massimo, lo si denota dalla distribuzione dei necessari DPI che avviene da diverso tempo, tuttavia anche nel Lazio tarda il via alla somministrazione dei vaccini ed è inconcepibile per chi sin dagli albori della pandemia lavora in prima linea“.