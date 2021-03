Coppie scambiste, in 5 fermate in un parcheggio: finisce così

Diverse persone con la voglia di spassarsela hanno visto i propri piani di svago particolare svanire: alle coppie scambiste è andata anche bene.

Coppie scambiste, con la passione per i rapporti liberi con altre persone, hanno visto del tutto rovinati i propri piani per un bel pò di divertimento in compagnia. Infatti dieci persone, che andavano per l’appunto a formare cinque coppie scambiste, sono state sorprese dall’arrivo delle forze dell’ordine.

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica 28 marzo 2021. La polizia ha notato uno strano assembramento di auto all’interno di una area di sosta nei comuni lombardi di Calcinato e di Lombardo. Si tratta di due località situate in provincia di Brescia.

Subito gli esponenti delle forze dell’ordine hanno capitato quello che stava per succedere. Il loro intervento è avvenuto prima che i giochi avessero inizio.

Coppie scambiste, chi sono i fermati: alla fine è andata loro di lusso, il motivo

Ciascun componente delle coppie scambiste ha ricevuto una multa di 400 euro, che è la sanzione minima prevista per chi si rende responsabile di violazione delle norme anti pandemia vigenti ad oggi.

Si tratta di cinque uomini ed altrettante donne, di età compresa tra i 38 ed i 50 anni. E pensare che a tutti questi individui è andata anche bene.

Infatti il festino a luci rosse fuori porta non era ancora andato in scena quando gli agenti della polizia locale sono intervenuti. Questo ha risparmiato ai trasgressori dalle abitudini alquanto discutibili una ulteriore denuncia per atti osceni in luogo pubblico.