Colomba Pasquale veloce di Benedetta: la ricetta e come farla

Il segreto per la colomba di Pasqua veloce: la ricetta di Benedetta Rossi.

Uno dei dolci tipici della Pasqua è la colomba. Questo però non è un piatto facile da fare né, tantomeno, di rapida preparazione. Un po’ per la lievitazione, un po’ per via dei passaggi tecnici, la colomba pasquale generalmente viene “affrontata” da cuochi esperti. Gli altri si adattano e la comprano già fatta. Esistono però delle ricette per una colomba di Pasqua veloce! Vediamo insieme come farla con l’aiuto della cuoca casalinga più amata di tutti, Benedetta Rossi.

La colomba pasquale di Fatto in Casa per Voi

Fatto in casa per voi è il programma di cucina che ha reso famosa Benedetta Rossi. Le sue ricette, semplici e gustose allo stesso tempo hanno conquistato il web. Sempre più persone, soprattutto in questo anno di lockdown, hanno deciso di tuffarsi nel mondo della cucina con le sue ricette. Anche per Pasqua quindi la colomba veloce di Benedetta Rossi apparirà sulle tavole di molti italiani.

L’ingrediente segreto per accorciare i tempi di preparazione della colomba di Benedetta Rossi

La ricetta è veloce proprio perché non prevede burro né i classici lunghissimi tempi di lievitazione. Il trucco, come spiega Benedetta Rossi sotto al suo video tutorial per la colomba pasquale veloce, è quello di aggiungere il lievito per torte salate tipo Pizzaiolo e possiamo dire addio alle mille ore di attesa. La cuoca usa quello della Pane Angeli, ma suggerisce anche altre tipologie. Basta cercare polvere lievitante per pizze e torte salate. Per gli strumenti basta avere una frusta elettrica, non serve nemmeno la planetaria e il risultato promette di essere molto simile all’originale. Lo stampo lo potete trovare nei supermercati. Ovviamente poi potete aggiungere all’impasto tutti gli elementi che preferite: uvetta, canditi, cioccolato… insomma, la colomba veloce di Pasqua di Benedetta Rossi diventerà esattamente come avete sempre sognato.

Gli ingredienti per la colomba veloce

Gli ingredienti poi per questa ricetta non prevedono tante farine strane, anzi. Bastano 3 uova, 350 grammi di farina, 170 grammi di latte, 150 grammi di zucchero, 90 grammi di olio di semi, 1 bustina di lievito per torte salate, la scorza di un arancio e di un limone e 1 fialetta di aroma mandorla. Ricordate poi che all’impasto potete aggiungere ciò che preferite, esattamente come per la decorazione.