Brumotti, aggressione dai pusher: la municipale non fa niente VIDEO

I vigili non aiutano Vittorio Brumotti, che si ritrova a dovere affrontare diversi spacciatori da solo con il suo cameraman: “Vergogna”.

Brumotti a ‘Striscia la Notizia‘ continua nel suo ‘tour’ in quelle che sono le principali piazze di spaccio in Italia. Il buon Vittorio per l’ennesima volta si arma di coraggio e della giusta dose di faccia tosta e si mette sulle tracce di pusher e di seminatori di morte.

La cosa tante volte in passato gli era costata carissimo, con aggressioni, pestaggi e lesioni che lui stesso ha anche provveduto a in varie circostanze a documentare sui social. Ma non c’è occhio nero che tenga, ed ecco che Brumotti è pronto a denunciare tutto.

Stavolta il suo droga tour lo ha condotto a Pisa, dove alcuni pusher agiscono impuniti, e proprio in posti frequentati da famiglie con bambini al seguito a tutte le ore del giorno. Accanto ad una giostra ha luogo un contatto pericoloso con un esagitato, che si innervosisce per la presenza del campione di trial e del suo cameraman.

Vola anche un telefonino, scagliato da questo personaggio che, non c’è da stupirsi, certamente deve risultare anche noto alle forze dell’ordine. Proprio ai tutori dell’ordine Brumotti si rivolge per denunciare la presenza degli spacciatori.

Brumotti, la polizia municipale di Pisa non lo salva

Ma la pattuglia della polizia locale, per tutta risposta, prende e se ne va. “Lasciandoci in balia dei cattivoni”, aggiunge l’invitato di ‘Striscia la Notizia’. Per fortuna stavolta non finisce con una aggressione fisica, ma solo per poco.

Infatti il servizio curato dal 40enne biker di finale ligure finisce in maniera rocambolesca, con una fuga sua e del cameraman al suo seguito nel furgone dove è presente il resto della troupe.

Il mezzo è parcheggiato poco lontano e Vittorio e collaboratori riescono a mettersi in salvo. Il filmato è finito sui canali social di ‘Striscia la Notizia’ e naturalmente non manca lo stupore per l’atteggiamento mostrato dalla polizia municipale di Pisa. La cui pattuglia se ne è del tutto lavata le mani di tutto quanto stava accadendo.