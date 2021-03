ATP Miami: Sinner – Bublik, dove vederla in streaming e in diretta

Dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Jannik Sinner opposto a Aleksandr Bublik.

Prosegue l’avventura di Jannik Sinner al “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale: il giovanissimo azzurro è l’unico italiano rimasto in gara nei quarti di finale, dopo che nella notte è purtroppo arrivata l’eliminazione di Lorenzo Sonego. Stando ai calcoli, raggiungendo i quarti, l’altoatesino è ora virtualmente il numero 26 al mondo.

Ieri, negli ottavi, ha battuto un’altra promessa del tennis internazionale, il finlandese Emil Ruusuvuori. Poco più di un’ora di gioco, un break concesso a inizio del primo set e ben quattro rifilati all’avversario: la sfida non ha avuto storia e ora per Jannik Sinner ecco arrivare la sfida contro il talentuoso Aleksandr Bublik.

Jannik Sinner contro Aleksandr Bublik: chi è l’avversario dell’azzurro

Con la vittoria di ieri, l’altoatesino ha scavalcato nella classifica ATP tra gli altri Aslan Karatsev, il russo rivelazione finora nel 2021, che nel torneo di Dubai gli ha dato una brutta sconfitta. In caso di vittoria del torneo, Jannik Sinner volerebbe addirittura al posto numero 14 del ranking mondiale, in quanto accumulerebbe 2769 punti. Ma bisogna andare senza dubbio per gradi e quindi scopriamo tutto sul rivale di stasera.

Stiamo parlando del kazako classe 1997, Aleksandr Bublik, uno dei talenti assoluti del tennis mondiale, ormai stabilmente tra i primi cinquanta tennisti al mondo e intorno alla posizione numero 40 oggi della classifica ATP. Il giovane kazako gioca a tennis da quando aveva due anni e ha raggiunto quattro finali in carriera nell’ATP Tour 250, perdendole tutte e quattro. Tra i due c’è un precedente recente a Dubai, vinto da Sinner.

Vedere il match di tennis tra Sinner e Bublik in streaming e in diretta

Grandissima l’attesa dunque anche oggi per capire cosa ci riserverà anche oggi Jannik Sinner nel torneo ATP di Miami, il primo Masters 1000 della stagione, che terminerà domenica 4 aprile. La sfida di stasera dovrebbe iniziare intorno alle 21 e purtroppo, è possibile seguirla soltanto in abbonamento. Tutti gli incontri dell’ATP di Miami sono visibili su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. Per chi volesse seguire lo streaming, sempre in abbonamento si può disporre del servizio Sky Go.

Per quanto concerne SuperTennis, la tv in chiaro interamente dedicata a questo sport, manderà in differita due partite al giorno del torneo di Miami, alle 8 e alle 13 del mattino, dunque domattina sarà possibile domani rivedere in chiaro il match che vede impegnato il nostro Jannik Sinner. Per quanto concerne le telecronache Sky, queste sono affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan e Dario Massara. Al commento tecnico presenti Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.