Armenia – Romania qualificazioni mondiali: streaming e formazioni

Il match tra Armenia e Romania è valido per le qualificazioni mondiali: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Grande calcio internazionale questa sera in televisione: infatti, se Raiuno dà ovviamente spazio alla nostra Nazionale di calcio, che è impegnata in Lituania nel terzo incontro in pochissimi giorni valido per le qualificazioni, in tv sarà possibile seguire anche l’interessante match tra l’Armenia e la Romania.

Leggi anche –> Coppa D’Africa, scoppia il caso Covid in Sierra Leone-Benin

Andiamo con ordine: le due nazionali di calcio promettono sicuramente battaglia nella sfida che è in programma stasera e che appunto è valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio, girone J. La squadra dell’ex Urss ha fatto finora due vittorie su altrettante partite e ha sei punti, proprio come la Germania, super favorita del girone, una vittoria e una sconfitta invece per la nazionale romena.

Leggi anche –> Napoli, nome nuovo per sostituire Giuntoli: Adl pensa alla coppia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Armenia – Romania e dove vedere in tv e streaming

Lo stadio della partita di stasera sarà il Republican Stadium after Vazgen Sargsyan di Yerevan. Si prospetta una sfida interessante, che potrà anche essere seguita dai telespettatori italiani, che non vedono l’ora di vedere all’opera tanti protagonisti del calcio internazionale. Per vedere la partita gratis e in diretta, basterà accendere su 20, il canale che offre il match in esclusiva, o in alternativa guardarla in streaming su Mediaset Play.

Sinora le due formazioni si sono affrontate in gare ufficiali appena quattro volte e i precedenti sono decisamente a favore della nazionale romena. Infatti, la Romania ha vinto tre delle quattro precedenti sfide contro l’Armenia, che ha invece collezionato appena un pareggio finora. A senso unico anche il computo dei gol realizzati: ben dieci per la nazionale romena, appena uno quello degli armeni. Stasera però racconteremo un’altra partita sicuramente.

Armenia e Romania, le due squadre in campo: le formazioni

Caparros e Radoi stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

Armenia (4-4-2): Yurchenko; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Barseghyan, Udo, Grigoryan, Bayramyan; Adamyan, Briasco.

Romania (4-2-3-1): Nita; Popescu, Chiriches, Tosca, Camora; Stanciu, Marin; Hagi, Tanase, Mihaila; Keseru.