Quali sono le nuove discriminanti che influenzeranno le scelte al momento della prenotazione di un viaggio nell’era post Covid-19?

Si pensa alla ripartenza e ai viaggi che si potranno, si spera, fare nuovamente quando il Covid19 sarà solo un ricordo. Così eDreams e Odigeo hanno fatto un sondaggio chiedendo ai viaggiatori quali sono le loro esigenze principali e i loro sogni quando si potranno ricominciare a fare delle vacanze. Dalle prime indagini emerge il fatto che 7 italiani su 10 vogliono più possibilità di scelta nell’offerta di volo e nelle sistemazioni.

I viaggiatori vogliono molta più scelta

Cosa sognano i viaggiatori quando si potrà tornare a godersi le vacanze? Semplice: tutto! Il desiderio più grande è quello di avere un’ampia gamma di offerte e un grande ventaglio di possibilità tra cui scegliere sia in termini di volo, sia per quanto riguarda le sistemazioni alberghiere. Dall’indagine è emerso che il 68% degli italiani vorrebbe molta più possibilità di scelta per le prenotazioni. I player del settore dovranno quindi cercare di andare incontro a queste nuove esigenze e il gruppo eDreams ODIGEO ha già iniziato a lavorare in quest’ottica grazie al machine learning.

Attenzione anche al prezzo e alla compagnia aerea

Per quanto riguarda poi i criteri che influenzano la scelta del viaggio il prezzo rimane al primo posto. Offerte convenienti e sconti faranno la differenza, seguiti a ruota dalla necessita di viaggi comodi e senza stress. Meno cambi, scali e spostamenti complicati insomma. Meglio una vacanza all’insegna del relax.

Guardando poi alle esigenze dei viaggiatori stranieri invece emerge il fatto che i più attenti al prezzo come discriminante nella scelta dei viaggi sono i portoghesi, seguiti dagli spagnoli e gli svedesi. Chi punta invece maggiormente alle comodità sono gli italiani, gli americani e i tedeschi. Altro elemento importante è anche la tipologia di compagnia aerea prescelta che è fondamentale per gli americani, gli inglesi, gli italiani, i tedeschi e i francesi.

Ciò che emerge, in conclusione, è il fatto che tutti i viaggiatori, dopo un anno di attesa hanno molta voglia di ripartire, ma allo stesso tempo vogliono anche che sia data una risposta chiara alle loro nuove esigenze.