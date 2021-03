Da non perdere questa sera, martedì 30 marzo 2021, il film “Ti presento Sofia” in onda in prima serata su Canale5: trama e cast

Da non perdere l’appuntamento con il film “Ti presento Sofia” in prima serata oggi, martedì 30 marzo 2021, in onda su Canale5. Remake del film argentino “Se Permetti non parlarmi di Bambini”, la pellicola italiana risale al 2018 con la produzione di Maurizio Totti e Alessandro Usai per Medusa Film e Colorado Film. La storia gira intorno all’ex rocker, Gabriele, che ora è diventato negoziante di strumenti musicali. Attualmente è divorziato, ma è papà premuroso per la figlia Sofia, di appena dieci anni. Gli amici cercano di presentargli altre amiche, lui concentra sempre i discorsi sulla figlia non trovano lo spiraglio giusto. Improvvisamente nella sua vita spunta fuori a sorpresa una vecchia amica di nome Mara, che è diventata un’indipendente fotografa. Ma al primo appuntamento la stessa donna gli svela di non voler avere figli perché non sopporta i bambini.

Stasera in tv – Ti presento Sofia, trama e cast del film

E così la sua strategia cambia clamorosamente negando l’esistenza della figlia Sofia. Ogni giorno cerca di nascondere la presenza della figlia a Mara. Ma le bugie hanno le gambe corte e tutto uscirà fuori con la verità che uscirà a galla. Come protagonisti del film sono Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti: da non perdere l’appuntamento questa sera, martedì 30 marzo 2021, con il film Ti presento Sofia. Gli altri attori sono Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele De Martino, Bob Messini e, infine, Nicola Nocella.