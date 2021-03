Stasera in tv – Leonardo, le anticipazioni della puntata del 30 marzo

Non perdete l’appuntamento con la puntata della serie tv “Leonardo da Vinci”, in onda in prima serata su RaiUno oggi martedì 30 marzo 2021

Ancora un appuntamento da non perdere con la serie su Leonardo da Vinci, in prima serata oggi martedì 30 marzo 2021 su Rai Uno. Leonardo cambia città e vola a Milano, per avere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. Ma le dinamiche cambiano in corso d’opera visto che dovrà dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto. E così questo nuovo incontro gli permette di avere un’opportunità nell’allestimento teatrale. E così dovrà mettersi continuamente alla prova visto che la sua a Milano è anche causa di conflitto. Tutto cambia quando Ludovico chiede a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre, una statua equestre: l’artista ne è stimolato e supera le aspettative che gli altri hanno su di lui.

Stasera in tv – Leonardo, tutte le curiosità

Mentre sta lavorando alla statua, lo stesso artista si riconosce nel giovane duca di Milano, Gian Galeazzo Sforza, riponendo la fiducia in Salaì, un giovane ladro pieno di risorse. La mancanza di Caterina, inoltre, si fa sentire sempre molto di più, ma la paura fa scattare in lui la determinazione a compiere l’azione giusta. Così sarà una corsa contro il tempo per poi prendere la decisione giusta in pochissimo. Come protagonista ci sarà l’attore Aidan Turner, che interpreta così Leonardo. Accanto a lui ci sarà l’attrice italiana, Matilda De Angelis, la giovanissima ragazza che si sta mettendo alla luce come prodigio assoluto. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 30 marzo, in onda su RaiUno con la puntata della serie tv.