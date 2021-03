Stasera in tv, Le Iene Show: servizi e anticipazioni del 30 Marzo

Una nuova puntata de Le Iene Show è pronta a sorprendere e divertire tutto il pubblico. Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione.

L’appuntamento di stasera, martedì 30 Marzo 2021, con Le Iene Show è confermato. I giornalisti incravattati sono pronti più che mai a sorprendere ed intrattenere tutto il pubblico con i loro servizi e irriverenti scherzi. Che cosa ci riserverà dunque la seguitissima trasmissione durante la puntata di oggi? Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione sul prossimo episodio.

Uno dei servizi principali che andrà in onda oggi riguarderà l’arresto di un uomo di Ferrara di ben 54 anni. Egli è stato accusato di sfruttamento della prostituzione. Chiedeva infatti denaro in cambio di prestazioni sessuali insieme ad una studentessa di soltanto 20 anni. Le forze dell’ordine, insieme all’inviato della trasmissione, coglieranno il flagrante l’uomo, conducendolo all’arresto. Questa sera si ritornerà anche sulla scomparsa di Gianmarco Pozzi. Il 28enne originario di Roma è morto a Ponza il 9 Agosto scorso ed il decesso è stato inizialmente attribuito ad un incidente in seguito ad un delirio da cocaina. La vicenda cela però ancora delle incongruenze, ed il Professore Vittorio Fineschi esporrà la tesi secondo la quale si sia trattato di vero e proprio omicidio.

Questa sera ci sarà inoltre posto per l’inchiesta di Alessandro Politi sul decesso di Pompeo Panaro. L’uomo, autorità politica di Paola, una cittadina in provincia di Cosenza, Calabria è stato ucciso nel lontano 1982. Dal giorno della sua morte però la famiglia è stata protagonista di una serie di eventi che ancora oggi sono senza spiegazione certa. Paolo, il figlio di Pompeo, a distanza di anni è riuscito ad ottenere nel 2013 la riapertura del caso, allora archiviato come lupara bianca. Il servizio che andrà in onda stasera mostrerà le ultime novità in merito alle indagini, informando il pubblico sui nuovi elementi e le nuove svolte inerenti alla vicenda, che cela ancora numerose zone d’ombra.

Le Iene Show: stasera in onda lo scherzo a Samantha De Gernet

La puntata di stasera, martedì 30 Marzo 2021, de Le Iene Show ha in serbo per il pubblico numerosi, interessanti servizi. Tra un processo e un altro ci sarà però posto anche per una serie di risate. I giornalisti incravattati infatti hanno deciso di incastrare la bella Samantha De Gernet. Il suo figlio adolescente, Brando, sarà infatti il complice di un clamoroso scherzo, messo in atto da un terribile ed agguerrito Nicolò De Devitis. Che cosa avranno riservato Le Iene alla donna? Quale sarà la sua reazione? Tutto il pubblico non vede l’ora di scoprirlo durante la puntata di questa sera.