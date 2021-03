Stasera in tv, Fuori dal coro: anticipazioni sulla puntata del 30 marzo

Torna anche questo martedì 30 marzo il programma di approfondimento giornalistico Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti.

Torna questa sera, in prima serata su Rete 4, l’appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico di Mario Giordano: Fuori dal coro. Il format è basato sulla voglia del giornalista di offrire un punto di vista che non sia uniformato a quello dei media, dove spesso esprime opinioni forti ed in contrasto anche con il comune sentire. Un’idea, quella di Mario Giordano, che ha avuto successo e specialmente nella prima edizione ha attratto e convinto milioni di italiani a seguirne l’evoluzione.

Al di là di questo particolare stile di conduzione, Fuori dal coro si occupa di tutti i principali temi di attualità politica e sociale, dunque offre uno specchio su quello che si verifica in Italia in questi giorni e cerca di approfondirne le dinamiche e le conseguenze. Anche questa settimana il fulcro della trasmissione sarà la gestione del Covid e le conseguenze che questa sta causando agli italiani.

Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti del 30 marzo

La puntata inizierà soffermandosi sulle restrizioni che gli italiani dovranno affrontare per le festività pasquali, cercando di capire quale sarà l’indirizzo del governo per il mese di aprile. Nell’ultima conferenza stampa, infatti, Draghi ha spiegato che il prossimo decreto legge inserirà delle misure che potrebbero essere valide per tutto il mese di aprile e comprendere anche il fine settimana dell’1 maggio. Si prevede dunque un altro mese caratterizzato da restrizioni in tutta Italia, una situazione che aggraverà ulteriormente la posizione economica dei lavoratori appartenenti alle categorie maggiormente colpite dalle chiusure.

Nel corso della puntata si approfondirà anche il tema viaggi, molto discusso nelle scorse ore per via della possibilità di andare all’estero. Una possibilità che viene considerata da molti un controsenso visto il permanere del divieto di spostamento tra regioni e l’applicazione di quello tra città nei giorni delle festività pasquali. Si parlerà inoltre della proposta del presidente Inps di allargare la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza anche a quegli extracomunitari che sono residenti in Italia da meno di dieci anni e del blocco agli sfratti per occupazione abusiva degli appartamenti. Ospiti in studio saranno Nicola Porro, Vittorio Feltri e Rita Dalla Chiesa.