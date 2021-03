Stasera in tv Dimartedì: ospiti e anticipazioni del 30 marzo

Questa sera in onda su La7 “Dimartedì” il talk show condotto da Giovanni Floris che tratta temi caldi di politica e attualità. Tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Un altro martedì sera all’insegna dell’attualità e della politica con Giovanni Floris e il consueto appuntamento su La7 con “Dimartedì” il talk show che tratta i temi caldi del momento con tanti approfondimenti, servizi e ospiti illustri. Questa sera andrà in onda come di consueto in prima serata e tratterà anche dell’emergenza Coronavirus, tra le altre cose, ma anche di temi sociali, costume e spettacolo, sempre grazie all’attenta conduzione di Floris che guiderà i telespettatori attraverso le vicende importanti del momento per il nostro Paese. Ma ecco tutte le anticipazioni e ospiti della puntata di stasera.

Dimartedì, ospiti e anticipazioni del 30 marzo

Questa sera in prima serata su La7 la nuova puntata di “Dimartedì” condotta da Giovanni Floris. Durante l’appuntamento di oggi 30 marzo, si tratterà primo fra tutti della pandemia Covid, in particolare del vaccino e di come si sta gestendo la somministrazione delle dosi. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha oggi annunciato che si auspica di ricevere nuove dosi e di poter vaccinare così oltre 500mila persone ogni giorno, entro il mese di aprile. Questo anche grazie all’arrivo di un nuovo vaccino della Johnson&Johnson, che sarò disponibile a partire dal 19 del mese.

Il Ministro Speranza, inoltre, ha raggiunto un accordo importante con le farmacie proprio per la somministrazione dei vaccini. Si parlerà anche delle misure introdotte per il giorno di Pasqua, quando l’intera Italia sarà in zona rossa ma si potranno fare visite ai parenti spostandosi in massimo due persone entro la Regione. Di questo e molto altro Giovanni Floris parlerà con ospiti illustri che proveranno a fare chiarezza sull’argomento, oltre naturalmente agli immancabili sondaggi di Nando Pagnoncelli.

La puntata di questa sera di “Dimartedì” sarà disponibile in prima serata su La7 a partire dalle 21,30 circa, oppure in streaming sulla piattaforma web del canale.