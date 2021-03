Stasera in TV – Cartabianca: tutti gli ospiti e le anticipazioni

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del programma televisivo di Bianca Berlinguer, Cartabianca, ecco tutte le anticipazioni

Cartabianca è un programma televisivo in onda su Rai 3 condotto dalla giornalista e conduttrice televisiva Bianca Berlinguer. Arrivato alla sua quinta stagione, questo talk-show si occupa di approfondire temi legati al mondo dell’attualità e della politica. La puntata di questa sera andrà in onda su Rai 3 dalle 21.20 e, come è consuetudine dal 2017, si articolerà di tre momenti. Ecco le tre catgorie: Faccia a faccia (un’intervista doppia a due politici), Il duello (un confronto su temi di attualità tra due ospiti in studio) e La terza parte (un’intervista a personaggi del mondo dello spettacolo). Ma ecco chi ci arriverà stasera in studio a Cartabianca, ospite di Bianca Berlinguer.

Stasera a Cartabianca ne vedremo delle belle

Sebbene gli ospiti di stasera verranno annunciati solo nel pomeriggio, già sappiamo di che cosa tratterà la puntata di stasera di Cartabianca. Uno degli argomenti più caldi del momento sarà sicuramente quello legato ai vaccini e alla pandemia di Covid-19. I dati sono ancora preoccupanti, soprattutto se si pensa che la Gran Bretagna ha finalmente raggiunto la prima giornata senza decessi per Coronavirus dopo sei mesi. L’Italia, invece, sembra essere ancora nel pieno della lotta alla terza ondata, con una Pasqua nuovamente sigillati in casa e tutto il paese in zona rossa. Ma perché il piano vaccinale britannico sta dando risultati così migliori rispetto a quello italiano?

Ma questa sera le domande non mancheranno, anzi. Bianca Berlinguer affronterà anche l’argomento crisi economica e che fine hanno fatto i sostegni promessi dal governo Draghi. Per quanto riguarda la politica, gli spettatori di #cartabianca e la sua conduttrice sono curiosi di capire come il premier Draghi gestirà la spaccatura che si è venuta a creare tra Lega e Pd in merito alla riapertura del paese dopo Pasqua.