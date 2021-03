Samantha De Grenet, la storia con Leonardo Pieraccioni: perché finì

Samantha De Grenet e Leonardo Pieraccioni hanno avuto una relazione dal 1998 al 2000. La donna oggi racconta il perchè della loro rottura.

Non tutti sanno che Leonardo Pieraccioni, prima di mettersi con l’ex concorrente del Grande Fratello Laura Torrisi, è stato fidanzato con Samantha De Grenet. Anche la donna, dopo la sua storia con l’attore, ha trovato l’amore in un altro uomo (l’ingegnere Luca Barbato). Prima che le loro strade si separassero, però, i due sono stati insieme: due anni di relazione, dal 1998 al 2000.

Leggi anche -> Pieraccioni e Laura Torrisi insieme sul set: ritorno di fiamma tra i due?

Secondo la De Grenet (che è stata intervistata su Rai Uno da Caterina Balivo), la sua storia con Pieraccioni ha rovinato la sua carriera da attrice. “Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un’arma ai malpensanti, non volevo passare per quella che faceva cinema perché ero fidanzata con un regista” ha spiegato la donna.

Il perchè della rottura

Durante la sua intervista a Rai Uno, Samantha De Grenet ha parlato della sua vita. A quanto pare, la donna si è iscritta su Instagram ed è molto felice di averlo fatto: “preferisco chiamare ‘amici’ i miei followers” ha dichiarato. “Sono una donna semplice, mi sento una persona normale a cui è capitato un lavoro particolare. Quindi il mio rapporto con le persone va di conseguenza”.

Leggi anche -> Temptation Island, appello a sorpresa di Pieraccioni – VIDEO

Parlando della sua relazione con Pieraccioni, la De Grenet ha raccontato a Caterina Balivo di un regalo che ha fatto al regista. “Nel periodo in cui stavamo assieme gli feci un quadro che chiamai ‘L’isola deserta’. Rappresentava le cose che riguardavano lui, anzi se potessi, vorrei rivedere questa isola”. Appellandosi poi all’ex, Samantha chiede: “Leo, se mi stai ascoltando, il quadro me lo fai riavere o mi mandi una foto? Così lo faccio vedere a Caterina”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Per quanto riguarda il motivo della rottura, la De Grenet in tutte le interviste preferisce rimanere sul vago. Quando le viene chiesto, la donna risponde semplicemente dicendo che tra loro c’erano “tempi sbagliati”.