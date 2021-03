Star di Tik Tok morta a 31 anni in un terribile incidente stradale

Una giovane star di Tik Tok è morta in seguito ad un incidente in auto ad appena 31 anni. Ecco chi era e com’è andata.

Era una star di Tik Tok e aveva appena 31 anni, è morta tragicamente e inaspettatamente in seguito ad un terribile incidente in cui è rimasta coinvolta mentre guidava la sua automobile. In lutto tutti i suoi fan che la amavano e la seguivano in qualsiasi cosa facesse, soprattutto sul popolarissimo social di Tik Tok su cui aveva migliaia di followers. Anche la sua ragazza si è detta distrutta e affranta dalla morte della star e ha confessato di non dormire e non mangiare più. Un incidente davvero terribile: ecco cosa è successo.

Ecco chi è la star di Tik Tok morta in un incidente

Si chiamava Rochelle Hager e aveva circa 120mila followers che aveva racimolato negli anni e che la seguivano e la amavano in tutto ciò che faceva. La sua ragazza Brittanie è sconvolta e ha detto di non riuscire più a dormire e a mangiare e di passare tutto il suo tempo a creare video in onore di Rochelle, che ha postato sul suo profilo.

L’incidente in cui è rimasta uccisa Rochelle è stato davvero tragico e inaspettato: un ramo di un albero è caduto sul tettuccio della sua macchina uccidendola all’istante, mentre guidava la sua Nissan Rogue. Il fortissimo vento che tirava quel giorno, infatti, ha fatto sì che un pesante ramo di un albero si staccasse e cadesse sull’auto che Rochelle stava guidando e purtroppo l’ha uccisa sul colpo, come ha riportato la polizia.

“Tragico e unico” così è stato definito l’incidente in cui è stata coinvolta Rochelle dalle autorità competenti che hanno riportato le prime notizie sul caso. Il mondo di Tik Tok è in lutto e i fan sono davvero devastati dalla notizia, così come i familiari e gli amici della povera Rochelle.