Brutte notizie per Pierluigi Diaco, l’annuncio è appena arrivato

Per il conduttore televisivo di Rai Uno, Pierluigi Diaco, sono in arrivo brutte notizie. Il presentatore non sembra aver preso bene il comunicato.

Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco ha ricevuto un comunicato spiacevole. Il suo programma televisivo di Rai Uno, “Io e Te“, sembra che non andrà più in onda. A renderlo noto è il sito Dagospia, che afferma che il programma non è stato riconfermato per l’estate.

Il portale Dagospia, diretto dal giornalista Roberto D’Agostino, ha fatto sapere che una delle ragioni che ha spinto la Rai a non rinnovare il contenitore “Io e Te” è relativa ai costi del talk. Sembra, inoltre, che la rete ammiraglia del servizio pubblico potrebbe allungare l’edizione di “Estate in Diretta“, con una prima parte prevista per le 14 e una seconda parte che andrà in onda dopo il Tg1 del pomeriggio. Per Pierluigi Diaco questo è un periodo molto frenetico, solo la scorsa settimana ha annunciato l’addio ad RTL 102.5.

Pierluigi Diaco, cosa lo aspetta dopo “Io e Te”?

Dopo l’abbandono ad RTL 102.5, Pierluigi Diaco ha comunicato che continuerà a lavorare in radio su Rai Radio 2, con la quale ha collaborato anche all’inizio della sua carriera. Negli scorsi giorni ha avuto un incontro con il direttore di Radio Rai, Roberto Serio, e sembra che condurrà una trasmissione nella fascia serale già da questa estate, ispirata al format “Ti sento” in onda su Rai2.

Per il conduttore quello passato è stato un anno molto movimentato, anche a causa delle polemiche che l’hanno circondato, sia sui colleghi Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Pierluigi Diaco ha parlato del conduttore come di una persona “sleale” nei confronti della collega, che ha abbandonato la conduzione de “La Vita in Diretta“. Poi sono arrivate le querelle sul comportamento di Diaco a “Io e Te“, il conduttore si è mostrato in più occasioni presuntuoso e arrogante ed è stato soggetto di pesanti critiche sul web.