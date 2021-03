Perché i pirati avevano un occhio coperto? La risposta sorprendente

Spesso, nell’immaginario collettivo, i pirati vengono immaginati con una benda su un occhio; ma vi siete mai chiesti come mai?

I pirati, anche grazie ai racconti e ai tantissimi film che parlano di loro, vengono da sempre immaginati con abiti peculiari, barba e capelli incolti, un tricorno in testa e a volte un pappagallo come compagno. A queste caratteristiche si aggiungono anche una gamba di legno e una benda sull’occhio. Ma come mai quest’immagine dei pirati si è così fortemente consolidata nell’immaginario collettivo? Sicuramente la storia e i vari romanzi che ad essa si sono ispirati hanno fomentato queste immagini così specifiche. Ma vi siete mai domandati come mai ci sono determinati attributi? Ad esempio: perché proprio una benda sull’occhio? Molti potrebbero pensare che sia perché il pirata lo ha perso durante una delle numerose battaglie combattute nel corso della sua piratesca carriera, ma non è così.

La vera storia della benda dei pirati ha dell’incredibile

Secondo gli storici, ci sarebbero due motivazioni da tenere in considerazione sul motivo per cui la benda dei pirati è diventata così comune oggigiorno. La prima si lega a un personaggio storico: Olivier Levasseur, detto La Buse (la poiana). Quest’uomo era un pirata francese che aveva iniziato a navigare come corsaro al soldo della corona francese. I corsari si distinguono dai pirati perché avevano un’autorizzazione formale del governo (la lettera di corsa) che li autorizzava ad assalire navi di altre nazioni: bastava dare parte del profitto al governo stesso. Durante una delle sue prime esperienze scorribande, una sciabola ferì su un occhio Olivier Levasseur. Ma perché proprio lui divenne così famoso? Perché, nel corso della sua carriera, La Buse riuscì ad impossessarsi delle ricchezze del grande galeone portoghese, il Nossa Senhora do Cabo. Questo divenne il suo più grande tesoro e, quando venne portato sul patibolo dopo una vita di scorribande, la leggenda narra che si tolse dal collo una collana con un crittogramma di 17 linee. Il corsaro lo gettò tra la folla esclamando: “Trovi il mio tesoro, colui che può capirlo!” e questo lo rese immortale.

Ecco l’altra delle due possibili motivazioni sul perché i pirati vengono sempre disegnati con una benda sull’occhio. Se questa storia vi è piaciuta, aspettate di leggere l’altra perché è ancora più pazzesca. Come è conoscenza comune, i pirati dovevano essere pronti a dare battaglia in qualsivoglia momento: vivevano costantemente all’erta. Inoltre, oggigiorno si sa che gli occhi hanno bisogno di circa 45 minuti per abituarsi al buio, che sia totale o parziale. Coprendo un occhio con una benda, i pirati avevano un occhio sempre abituato all’oscurità e quindi erano sempre pronti ad ogni tipo di evenienza.