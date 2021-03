Oroscopo del giorno, mercoledì 31 Marzo: previsioni segno per segno

Siamo già arrivato alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 31 Marzo 2021.

Marzo è arrivato alla fine dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 31 Marzo 2021.

Mercoledì 31 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Venere continuerà a transitare nel vostro segno durante la giornata di oggi, che si prospetta decisamente impegnativa. Prestate attenzione ai legami e alle relazioni, non trascurate le persone care e cercate di esprimere sempre e comunque i vostri sentimenti.

Toro. Nuovi incontri si intravedono all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi, tenetevi pronti. Un po’ di ansia da prestazione vi terra compagnia ma cercate di affrontare tutte le piccole sfide con leggerezza e di accantonare la tensione, non vi farebbe bene.

Gemelli. Marte sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà la forza necessaria per tenere le redini strette in mano per quel che riguarda la vostra carriera. Non abbiate paura di lanciarvi in nuovi progetti. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

Cancro. Luna e Mercurio saranno favorevoli per voi durante la giornata di oggi e vi spianeranno la strada per quel che riguarda l’amore. Finalmente potrete chiarire le questioni lasciate in sospeso e approfittarne per pensare alle vostre mosse future.

Leone. La Luna non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò stringete i denti. Molto probabilmente avrete a che fare con un po’ di nervosismo ma il consiglio migliore è quello di mantenere la calma e procedere comunque a passo spedito.

Vergine. Quello attuale è un periodo particolarmente favorevole per l’amore, perciò spalancate le porte al romanticismo e lasciatevi andare. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti e di aprire il vostro cuore di fronte alle persone che davvero amate.

Bilancia. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla riflessione e al relax. È arrivato il momento di staccare un po’ la spina e di ricaricare le batterie dopo il lungo e difficile periodo appena trascorso. Non innervositevi e approfittatene per riposare!

Scorpione. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regalerà la forza necessaria per lanciarvi a capofitto verso nuovi ed entusiasmanti progetti. Interessanti opportunità sono in arrivo, soprattutto per quel che riguarda il lavoro.

Sagittario. Sole e Venere saranno per voi favorevoli durante la giornata di oggi, che si prospetta davvero luminosa. Nonostante questo cercate di procedere con estrema cautela sul lavoro e di non affidare al caso nessuna delle vostre decisioni, prestate attenzione.

Capricorno. Durante la giornata di oggi potreste trovarvi ad avere a che fare con un po’ di indecisione. Prendetevi il tempo necessario per riflettere sulle vostre prossime mosse e non affidate nessuna decisione al caso o all’istinto. Ragionate bene prima di agire.

Aquario. Per quel che riguarda la giornata di oggi fareste meglio a procedere con estrema cautela in amore. Qualche conflitto è infatti all’orizzonte e potrebbe portarvi in un batter d’occhio a perdere la pazienza. Cercate di mantenere la calma e di riflettere prima di agire.

Pesci. Cielo sereno per voi durante la giornata di oggi. Lune e Mercurio saranno dalla vostra parte ma alcuni conflitti potrebbero mettervi di cattivo umore. Cercate di vivere le relazioni con serenità e di affrontare i piccoli imprevisti con leggerezza etranquillità.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.