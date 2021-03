Nicolò De Devitiis, chi è la Iena partita per caso: carriera, vita privata

Scopriamo insieme qualcosa di più sul blogger e inviato televisivo per il programma Le Iene, Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis nasce a Roma nel luglio 1990: oggigiorno è un rinomato blogger e inviato televisivo, ma cosa faceva prima del successo? Dopo una laurea triennale in Economia e una magistrale in Marketing e comunicazione d’impresa De Devitiis, unendo la sua passione per la fotografia e il ciclismo, diventa il primo “bike blogger” in Italia. Inizia a fotografare biciclette e pubblica i risultati su internet usando lo pseudonimo di “divanoletto” e si mette a scrivere guide turistiche per giri in bicicletta intitolate Veni Vidi Bici. Pian piano, Nicolò De Devitiis ottiene sempre più successo e, nel 2014, entra un po’ per caso a far parte del programma televisivo di Italia 1 Le Iene. Successivamente, nel 2016 ha condotto Estate Mondiale con Diletta Leotta su SkySport1 e, fino a 2019, è stato anche uno dei volti di Goal Deejay.

La vita privata di Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis e l’amore hanno sempre avuto un rapporto un po’ peculiare. Infatti, la iena ha aperto il suo profilo Instagram da bike blogger dopo che una fidanzata dell’epoca lo aveva lasciato per mettersi con il suo migliore amico. Successivamente, nel 2018 intesse una relazione con l’attrice, ex modella e Miss Italia 2002 Eleonora Pedron (1982). I due avevano 8 anni di differenza e, nonostante il loro fosse un grande, la loro storia finisce nel 2019. Non sappiamo bene i motivi che hanno portato a questa decisione, ma una cosa è certa: è stata la Pedron a voler troncare.

Ma Nicolò non sembra essersi buttato troppo giù, visto che nel 2019 inizia una relazione che dura tutt’ora con la collega Veronica Ruggeri. I due si conoscono oramai già da cinque anni, poiché lavorano insieme al programma Le Iene e sembrano essere una coppia davvero felice. In un’intervista su Grazia, la iena aveva affermato: “Mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme“. Sicuramente, non rimane da solo ma è spesso in compagnia del suo amato chocolate labrador, Dotta, vera star del suo profilo Instagram.