Micaela Ramazzotti, perché si era separata dal marito Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti sarà questa sera in onda su Canale 5 con il film “Ti presento Sofia”. Ma perché era finita con Paolo Virzì? Ecco la loro storia.

Sono tornati insieme dopo il divorzio la bellissima attrice Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, regista di tante perle del cinema italiano. Lei sarà in onda questa sera con “Ti presento Sofia” con Fabio De Luigi su Canale 5. La sua storia d’amore con Virzì è tormentata e intensa, con crisi, problemi, divorzi, lacrime sotto casa e poi la riconciliazione. La cronaca rosa ne ha parlato in lungo e in largo, soprattutto quando sono tornati insieme: ecco la bellissima storia tra i due.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: la storia d’amore

I due si sono conosciuti in un ambiente comune: il set cinematografico di “Tutta la vita davanti” nel 2007 e tra loro è stato colpo di fulmine. Dopo solo due anni di conoscenza, infatti, nel 2009 Micaela e Paolo si sono sposati sugellando il loro amore con il matrimonio e diventando poi una delle coppie cinematografiche più amate e invidiate del mondo del grande schermo in italia. La coppia ha avuto anche due figli nel 2010 e nel 2013: Jacopo e Anna e si è amata per più di dieci anni.

Poi, la crisi: nel 2018 hanno iniziato a girare voci e gossip su un loro probabile allontamento e le chiacchiere parlavano del fatto che i due non vivessero più insieme e che ci fosse problemi nel loro matrimonio. Nel corso dell’anno, poi, è arrivata la notizia ufficiale del divorzio e Micaela e Paolo si sono separati, con non poca sofferenza. Diversi amici e colleghi della coppia lo hanno confermato e pare che ad un certo punto Virzì si fosse prensentato in lacrime sotto casa di Micaela per tentare una riconcilazione.

Il tentativo ha funzionato, dato che una anno dopo i due sono tornati insieme e ora si amano più di prima. Con un colpo di scena degno del miglior dei film, infatti, sembra che i due non siano riusciti a fare a meno l’uno dell’altra e che abbiano deciso di ricominciare da capo, tornando a vivere assieme dopo solo un anno di separazione. Un bel lieto fine!