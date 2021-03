Maurizio Costanzo Show, ospiti di mercoledì 31 marzo: reunion Buona Domenica

By

Domani, mercoledì 31 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show con tanti ospiti e una reunion speciale con il cast di Buona Domenica.

Domani, mercoledì 31 marzo 2021, andrà in onda in seconda serata la seconda puntata dell’ultima stagione del “Maurizio Costanzo Show“. Il celebre giornalista ospiterà diversi personaggi famosi e i fan del programma potranno assistere ad una reunion tanto attesa.

Tra gli ospiti che saranno presenti domani sera al “Maurizio Costanzo Show” tre grandi influencer: il vincitore del “Grande Fratello Vip 5“, Tommaso Zorzi, impegnato ora come opinionista de “L’Isola dei Famosi 15“. In studio sarà presente anche Beatrice Valli, influencer molto amata, compagna di Marco Fantini e madre di Alessandro, Bianca e Azzurra e Giulia De Lellis, innamoratissima del compagno Carlo Gussalli Beretta. Sarà prevista anche la presenza del vicedirettore del “Corriere della Sera” e scrittore Massimo Gramellini.

LEGGI ANCHE -> Maurizio Costanzo studi, non è laureato: ecco perché e cosa ha studiato

LEGGI ANCHE -> Maurizio Costanzo, chi è il figlio adottivo Gabriele: età, foto, lavoro, vita privata

Maurizio Costanzo Show, l’attesa reunion del cast di Buona Domenica

Per gli appassionati dei programmi di Canale 5, domani al “Maurizio Costanzo Show” sarà prevista l’attesissima reunion del cast di “Buona Domenica“, il contenitore domenicale che il giornalista ha condotto dal 1996 al 2005. Presenti in teatro, Paola Barale, che ha condotto il programma per 5 edizioni, Massimo Lopez, presente dal 1998 al 2000 e Claudio Lippi. Ad accompagnare Maurizio Costanzo anche lo storico regista Roberto Cenci e il direttore d’orchestra Demo Morselli.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Durante l’appuntamento in seconda serata di domani, mercoledì 31 marzo 2021, del “Maurizio Costanzo Show“, saranno presenti in studio anche la ballerina Rossella Brescia, la cantante Orietta Berti reduce dal “Festival di Sanremo 2021” con il brano “Quando ti sei innamorato“, Platinette e Laura Freddi, che ha presentato “Buona Domenica” affianco a Costanzo per 4 anni.