Italia – Slovenia Europei Under 21: streaming e formazioni

Il match tra Italia e Slovenia è valido per i gironi degli Europei Under 21: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Giornata di grande calcio quella di oggi, con i gironi eliminatori degli Europei Under 21 e il pubblico e tifosi italiani che attendono gli azzurrini di Nicolato alla prova contro la Slovenia padrone di casa. La squadra italiana è costretta a vincere per passare il turno, a prescindere da quello che avverrà sull’altro campo, dove la Spagna affronta la Repubblica Ceca. Basterebbe un pareggio, in caso di vittoria spagnola.

Per gli azzurrini, dopo il mezzo passo falso contro la Repubblica Ceca, è arrivato anche il secondo pareggio contro la fortissima Spagna che tiene in ballo così la squadra di Nicolato, che parte appunto oggi dalla possibilità di potersi permettere anche di non vincere. Non ci sarà neanche oggi Tonali, protagonista di un brutto episodio che gli è costato tre giornate di stop all’esordio.

Precedenti di Italia – Slovenia Under 21 e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadion Ljudski vrt di Maribor tra l’Italia Under 21 e i pari età della Slovenia padrona di casa viene trasmessa in diretta e in esclusiva con collegamento a partire dalle 20.45 su Raidue. Inoltre, la partita è disponibile in streaming sul sito di Raiplay, sempre con inizio allo stesso orario. La telecronaca è affidata Luca De Capitani e Manuel Pasqual, mentre interviste e bordocampo sono di Lucio Michieli.

Oltre a Tonali, l’Italia deve fare a meno di Scamacca, Rovella e Del Prato, tutti squalificati. Per quanto concerne i precedenti tra le due formazioni che scendono in campo questa sera, questi parlano decisamente azzurro: infatti, su nove sfide tra le nazionali di categoria, soltanto nel 1994, al primo match in assoluto, c’è stato un pareggio. Poi l’Italia ha conquistato otto vittorie in altrettante partite.

Italia e Slovenia, le due squadre Under 21 in campo: le formazioni

Nicolato e Ačimovič hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone.